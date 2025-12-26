美國給不了的不對稱戰力 前雄三總工程師張誠：空射雄三促美考慮出售AGM-158

前雄三總工程師張誠強調，空射型雄三是「美方給不了的不對稱戰力」，更促成美方不得不考慮出售AGM-158。（圖片來源／IDF經國號粉專）

中科院以「雄鷙專案」研發的空射型雄三反艦飛彈，在18日由IDF經國號戰機成功進行試射，前雄三總工程師丶現任桃園市經發局長張誠強調，這種「美方給不了的不對稱戰力」，是促成美方不得不考慮出售AGM-158的關鍵籌碼。

張誠也透露過去「空射雄二」研發中斷的故事，當年中科院已經成功研發出「空射雄二」，卻因載台（A-3 雷鳴機）計畫取消，加上美國同意出售F-16與魚叉飛彈（AGM-84）。

對當時的時空環境而言，有了成熟的美製魚叉，國造雄二就成了「可被替代」的選項，最終黯然退出舞台。

空射雄二因魚叉而消失，我具匿蹤氣動力、吸波塗料潛力

而雄三擁有美軍現役裝備也缺乏的「超音速」能力。張誠強調，魚叉是次音速，容易被攔截；雄三能以2.5馬赫突防，讓空射雄三具備了不可替代的戰術價值，這是它能走向量產、擔任戰備的關鍵。

張誠稱，空射雄三證明台灣已經具備將「重型飛彈」整合到戰機上，並進行長程投射的硬體能力，同時台灣在「匿蹤氣動力」與「吸波塗料」上，已經具備潛力。

臺灣一再爭取AGM-158B攻陸飛彈未果，先前傳出美方擬出售AGM-158C反艦飛彈，「台版AGM-158C」超長程雄三飛彈現正測試中。（圖片來源／美國空軍）

針對美方的戰略選擇， 張誠表示，如果美方繼續拒售AGM-158，台灣為了發揮戰力，勢必會傾舉國之力發展「獨立於美軍體系之外」的長程指管與目獲系統，「這就是國防自主的硬道理。」

美憂臺脫離掌控擬給AGM-158，強化AI建立自主T-Dome

張誠進一步解釋，為了避免臺灣「完全脫離掌控」，並納入美軍的協同作戰體系（GPS、Link-16），美方才會有意願釋出AGM-158。

張誠特別強調，當年因為有了魚叉，空射雄二停止量產，導致相關供應鏈與技術累積出現斷層。這個歷史教訓，絕不能在空射雄三身上重演！

「即便未來我們順利買到了AGM-158，絕不能因此停止空射雄三的量產與升級。」張誠疾呼，如此能將高規格的航太、精密加工訂單留在台灣，帶動國內供應鏈技術升級。

對於未來展望，張誠主張，台灣擁有世界頂尖的ICT與AI實力，特別是桃園完整的資通訊聚落，應利用這些優勢，強化飛彈的AI辨識能力，並建立屬於「台灣自主」的T-Dome（防禦蒼穹） 指管系統。

