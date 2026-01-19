美國給台灣的不只15％關稅？！ 經濟學者解讀戰略意涵

台美關稅談判結果於16日揭曉，台灣確定取得15％且不疊加的對等關稅待遇，同時在半導體及其衍生品適用的232條款中爭取到最優惠條件，但同時也承諾政府協助企業加大投資美國。外界對此有完全不同解讀，有人認為喪權辱國、掏空台灣，有人認為對台利多；產業界傾向肯定，學界有看好也有示警。總體經濟學家吳嘉隆則解讀，這份協議背後的意義遠不止經貿層面，甚至可能是美台關係全面升級的關鍵起點。

吳嘉隆18日在臉書上發出一篇「美國給台灣的，不只是關稅協議」的文章指出，從整體架構觀察，美方釋出的訊號具有高度戰略意涵，首先是在高科技與軍事工業領域的合作將顯著加深，美國未來不僅與台灣共享技術，更可能直接來台投資布局，這代表華府已將台灣視為戰略夥伴，而非單純的貿易對象。

其次，美台之間的經濟與安全關係將進一步綁定，朝向「你中有我、我中有你」的高度依存模式發展。吳嘉隆認為，當供應鏈、科技與軍事系統全面交錯後，雙方實質上將形成準同盟結構。

第三，他預期雙方合作將從技術共享延伸至情報層級，尤其在通訊與國安相關領域，情報交換幾乎是深化合作的必然結果，這也意味台灣在美國全球安全體系中的角色將被大幅提升。

第四點「象徵層面的突破」。吳嘉隆提到，美國商務部長在公開場合以「台灣大使」稱呼我駐美代表，且簽署地點選在美國商務部而非AIT，這些細節皆被視為具有主權與外交定位的象徵意義，顯示美方刻意提升台灣的官方層級。

他也認為，正因這些動作踩中北京敏感神經，引發中國外交部強烈反應；不排除未來美台關係再進展。

