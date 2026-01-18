「美國給台灣的，不只15%關稅！」專家預言川普目的：任內完成美台建交

政治中心／黃韻璇報導

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，且也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。總體經濟學家吳嘉隆就分析「美國給台灣的，不只是關稅協議」，他整理出4大重點，認為美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，可以解釋為「正式建交之前的暖身」，吳嘉隆直言「川普非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交」。

吳嘉隆表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅，透露有4個重要的點，第一，是在許多高新技術與軍事工業領域的合作，美國也會到台灣來投資，這顯示美國已經把台灣當作戰略合作夥伴這樣的等級；第二，是美國與台灣在經濟與軍事上會有更深度的綁定，估計將來會發展成「你中有我，我中有你」這樣的緊密關係。

第三，吳嘉隆直言，所美國與台灣之間不會只是技術的共享，而是會進一步發展成情報的共享，這是在通訊領域合作的必然；第四，美國商務部長稱呼我們的駐美代表為「台灣大使」，而且簽約地點是在美國商務部，而不是AIT總部，這些都具有主權的象徵。

吳嘉隆認為，川普非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交。（圖／資料照）

吳嘉隆直呼「難怪中國外交部跳起來了，氣急敗壞了」，所以他認為，換一個角度來看，美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作，還有外交與軍事上的重大涵義，他覺得可以解釋為「正式建交之前的暖身」！

吳嘉隆強調，「川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂，敢做敢當，逼中共收斂」。他分析，照他這個性格估計他會在任內對中共極限施壓，「非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交」，而不是留給下一任的范斯才來完成。如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。

