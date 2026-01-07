美國給委內瑞拉的單選題

在委內瑞拉總統馬杜洛遭美國跨境拘押後，政局急轉直下。臨危受命的代理總統羅德里格斯迅速做出令外界意外的選擇，她主動向華盛頓釋出善意，以和平、對話、共同發展為關鍵詞，呼籲川普坐下來和談。

問題是：面對毫不掩飾敵意的美國，羅德里格斯為何選擇求和？而美國為何不僅冷處理，還反過來點名中國、俄羅斯與伊朗？答案在兩套截然不同且彼此衝突的生存邏輯。

首先，求和不是選擇，而是唯一的活路。對羅德里格斯而言，示弱並非認同美國的政治姿態轉向，而是對現實生存的冷靜判讀；若不立即止血，等待她的將不只是政權更替，而是政治生命的終結。

第二，真正的殺招不是軍事，而是經濟窒息。委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，卻長期深陷貧困，關鍵正是美國的極限制裁。石油出口受阻，外匯無法流入，整個國家被困在資源豐富卻無法兌現的結構性死局。羅德里格斯此時的務實，是清楚意識到口號救不了經濟，對抗換不來糧食，所以試圖以政治上的軟化換取經濟鬆綁。用大白話說，這是一場「用尊嚴換生存」的賭局。

第三，美國為何不談？美國國務卿盧比歐的回應很直接：「我們要的不是對話，而是清理門戶。」更關鍵的是，他將矛頭指向中國、俄羅斯與伊朗，並強調不會接受西半球成為這些國家的行動基地。

這是一套高度一致的戰略判斷。在美國眼中，委內瑞拉政權之所以未倒下，正是因為中國的資本、俄羅斯的軍事支援，及伊朗的技術支持這三股力量在支撐。因此美國的邏輯非常清楚，要解決委內瑞拉，必須先清除他國在此的立足點。

第四，沒有中間路線，華府只給單選題作答。從這個角度看，羅德里格斯的示好注定徒勞。她誤以為只要在政治立場服軟、不再高舉反美，就能換來喘息，但美國要的從來不只是聽話，而是「清場」。盧比歐給的不是談判桌，而是單選題：要麼自斷經濟、軍事與技術合作，全面退出中俄伊體系；要麼承受全面封鎖與政權清算，不存在模糊地帶。

第五，這是新門羅主義下的資源爭奪。華盛頓的最終目標是重新掌控「後院」的資源配置權，回到升級版的新門羅主義。在新能源戰略背景下，中南美洲的鋰、銅礦，及委內瑞拉龐大的石油儲備，都被美國視為不可外流的戰略資產。而盧比歐所說的「將石油封鎖作為籌碼」，潛台詞就是委內瑞拉的石油只能由美國企業開採、由美國分配。

在此格局下，羅德里格斯的低頭是看清了現實；美國的冷酷則是戰略既定。這場博弈，從一開始就不是談判，而是清算。（作者為台北農產運銷公司總經理）