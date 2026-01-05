美國綁架馬杜洛合法性受質疑！法學專家：根本不構成自我防衛

美國於3日綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／Truth Social／@realDonaldTrump）

美國於3日綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的合法性，將於美東時間5日成為聯合國的關注焦點；然而，華盛頓不太可能因其非法軍事行動，而遭到西方盟友的強烈譴責。

據《路透社》報導，由15個成員國組成的聯合國安全理事會，將於5日召開會議。此前，美國特種部隊於3日展開行動，在違反國際法的情況下綁架了馬杜洛。馬杜洛目前被拘押於紐約（New York），並將於5日就毒品相關指控出庭。

俄羅斯、中國以及其他委內瑞拉的盟友，已指控美國違反國際法；但主張民主自由的美國盟友（其中許多國家原本就反對馬杜洛掌權），對於美國非法入侵主權國家的質疑卻相對低調。

非營利及非政府的「國際危機組織」（International Crisis Group）全球議題與制度主任高萬（Richard Gowan）表示：「從目前歐洲領袖的反應來看，我懷疑美國的盟友將在安理會中表現出極其微妙的模稜兩可態度。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人於3日表示，美國的行動樹立了「危險的先例。」許多法律專家也指出，美國的行動屬於非法。

在美軍結束行動之後，歐洲國家多半呼籲應尊重國際法，但並未明確批評華盛頓，僅有法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，美國違反了「不得訴諸武力這一構成國際法基礎的原則。」

《聯合國憲章》規定，會員國「在其國際關係中，不得以武力威脅或使用武力，侵犯任何國家的領土完整或政治獨立」。目前聯合國共有193個會員國。

對此，美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）於3日援引《聯合國憲章》第51條，該條文指出，若聯合國會員國遭受武裝攻擊，任何條款「均不得損害個別或集體自我防衛的固有權利。」據悉，馬杜洛曾在2020年在美國遭起訴，罪名包括「毒品恐怖主義共謀」，但他始終否認涉及任何犯罪行為。

他在接受《福斯新聞》訪問時表示：「在這個案例中，你面對的是1名毒品大亨、1名在美國遭起訴的非法領導人，與中國、俄羅斯、伊朗，以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等恐怖組織協調，將毒品、暴徒與武器輸送進美利堅合眾國，並威脅入侵其鄰國。」

然而，法律專家指出，美國的行動仍屬於非法，因為它未獲得聯合國安理會的授權，也未取得委內瑞拉的同意，且不構成針對武裝攻擊的自我防衛。

史丹佛法學院（Stanford Law School）教授丹南鮑姆（Tom Dannenbaum）表示：「這項行動違反了國際法。即使對馬杜洛政權存在嚴重的法律異議，也不能消除在委內瑞拉使用軍事力量時，必須具備法律依據的要求。」

然而，華盛頓無法被聯合國安理會追究任何違規責任。安理會負責維護國際和平與安全，而美國與俄羅斯、中國、英國及法國同樣擁有否決權，因此能夠阻擋任何行動。

克里夫蘭州立大學法學院（Cleveland State University College of Law）教授斯特里歐（Milena Sterio）指出：「即使馬杜洛確實對部分毒品走私進入美國負有責任，毒品走私本身並不構成武裝攻擊，也不足以授權美國以自我防衛為由動用武力。」她補充，華盛頓「不能行使域外司法管轄權，在其認為合意的任何地方逮捕個人。」

羅格斯大學法學院（Rutgers Law School）教授哈克（Adil Haque）也表示，美國逮捕馬杜洛「屬於對1名現任國家元首不可侵犯性與豁免權的非法侵害。該名元首或許缺乏民主正當性，但顯然仍在代表其國家有效履行官方職務。」

