美國經典冰淇淋DQ登台 哈根達斯啟動方城市

氣溫愈低愈要吃冰淇淋。美國經典冰淇淋品牌「Dairy Queen」今(18)日正式登台，開幕期間特別舉辦幸運轉盤活動，有機會直接升級為「10球甜筒」。哈根達斯攜手《動物方城市2》，以電影主角打造專屬奶昔、冰淇淋火鍋與蛋糕。COLD STONE則新增芋頭口味新品，消費即抽美國雙人機票。麥當勞則宣布再度開賣「奶昔」，並推出韓國同款「奶昔大哥毛毛包」。

冰淇淋品牌「Dairy Queen」於1940年在美國創立，至今已經在全球超過20個市場開設逾7,700家門市，看好台灣的甜品市場，即日起進軍台灣，首店選在台北101地下1樓美食街。所有商品中首推經典「暴風雪」系列，將冰淇淋內的空氣控制在40%，不僅口感綿密還能「倒杯不灑」。11月25日前每天上午11點至12點祭出「幸運轉盤挑戰」遊戲，選購1份雙球甜筒即可試手氣，有機會不加價增量為10球甜筒。

頂級冰淇淋品牌哈根達斯結合即將上映的動畫電影《動物方城市2》，以電影主角為主題開賣「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，分別使用巧克力冰淇淋、可可塊餅乾，以及草莓冰淇淋、覆盆子雪酪製作，隨杯附贈毛絨杯套，「萌」感十足。同時力推《動物方城市2》造型冰淇淋火鍋、《動物方城市2》冰淇淋蛋糕，買就送「動物方城市互動小卡」。

COLD STONE酷聖石冬季新品為「芋宙漫遊」，以芋頭牛奶冰淇淋為基底，搭配大甲芋泥、奶香酥餅與Q彈麻糬，每一口都能享受「芋宙爆發」的感覺。12月4日前於門市內出示Yahoo APP、Yahoo購物或Yahoo拍賣畫面，享中杯以上冰淇淋買1送1，玩戀愛配對遊戲再抽美國雙人來回機票，門市內打卡抽iPhone 17手機。

麥當勞同樣跟上「冬季甜品」旋風，11月19日起於全台指定12家餐廳重新上架人氣商品「奶昔」，供應香草口味與草莓口味，且全部「現點現做」，每小時最多只能供應90杯，活動期間每人每次限點4杯，限定於現場專屬櫃檯購買。另推「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，其中毛毛包圓滾滾外型可以收納零錢或耳機等小物，點購套餐就能以149元加購，購物袋則能以59元購得。

