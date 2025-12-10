美國經濟全看AI好臉色 少了它，老百姓還能享受財富效應嗎？

-

【蘇彬貴╱先探2382期】

前不久，經濟學人資訊中心(ＥＩＵ)又再度向上修正今年台灣ＧＤＰ(國內生產毛額)增長率的預測值，由原本的五．一％，進一步上修為七．二％(第三季台灣的ＧＤＰ較去年同期就增長了七．六％)。換言之，在僅短短的時間裡，前後的預測值就相差了達二．一個百分點。事實上，今年上半年ＥＩＵ對台灣ＧＤＰ增長率的預測值，僅為三．八％而已。

之所以如此，全拜全球ＡＩ(人工智慧)的投資熱潮之賜；預估今年台灣的經濟表現，在全世界可望名列前茅，其實就全仰賴ＡＩ相關零組件產品對美國的出口。同樣地，台灣股市的歷史大多頭行情的演出，也全因美股而水漲船高。

火力集中

然而，如此的一種「火力集中」的態勢，背後其實有著愈來愈大、難以確定的風險，因為現階段美國的經濟景氣，也全都跟ＡＩ綁在一起：今年上半年，當地ＧＤＰ的成長(經通膨率的調整)中有高達近半的比重，即全由當地企業對ＡＩ的投資所貢獻出來的。

廣告 廣告

此外，當前美股的歷史大多頭行情，基本上，也全然集中在大型ＡＩ相關企業的股價，並繼續給美國家庭創造所謂的「財富效應」(wealth effect)。每次因利空出現回檔的時候，美股行情接下來總能出現「報復性反彈」─甚至再創新高，這是因為散戶勇於承接；然根據過去的經驗，個人投資戶投入股市愈踴躍、占比愈高，就愈容易造成行情不穩定的態勢；尤其行情不斷地刷新高的情況下。

「財富效應」激勵了當地的消費行為，也給予美國ＧＤＰ的成長帶來貢獻，這個在最近的幾個月來，尤其明顯；但是這種淨資產集中在股票的趨勢，最主要就在發生在美國富裕階層的家庭：據美國聯準會(Fed)統計，股票在美國家庭淨資產中所占比重，已上升至近三○％的前所未見的新高紀錄；如此水平，較二○○○年初創下的二六％左右當時的最高峰(正逢網路泡破前的最高潮)，還高出了近四％個百分點。