美國經濟太好 滙豐：聯準會2026年不會降息

國內外各預測機構普遍預期，美國聯準會今年有望再降息1至2次，且5月聯準會新主席上任，可能還會更「鴿派」。不過，外資滙豐銀行今天(21日)舉行第一季投資展望，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲指出，美國最新失業率往下走，但通膨持續高於預期，美國經濟維持強勁又有韌性，預估今年聯準會不會再降息。

根據美國聯準會2025年12月釋出的最新「點陣圖」(Dot Plot)預測，官員們的預期顯示，今年聯準會僅會降息一次，約0.25個百分點，也就是1碼，而聯邦基金利率區間將降至3.25%至3.5%。市場則普遍預期聯準會1月可能不會降息，但是3月或6月將重啟降息。至於根據芝商所的FedWatch資料顯示，在距離聯準會1月FOMC會議只剩7天的此刻，預期聯準會降息的機率來到95%。

國內外預測機構對於聯準會今年降息幾乎是一面倒，但外資滙豐銀行卻獨排眾議。私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲指出，根據滙豐集團的預測，認為聯準會今年不會降息，主要是因為滙豐判斷，美國經濟表現比市場預期還要堅韌，且美國12月的非農就業報告顯示美國失業率往下，但美國的通膨卻仍高於聯準會預期，因此分析，以美國經濟基本面來看，美國並不需要再執行寬鬆貨幣政策。范卓雲說：『(原音)所以如果美國最後會任一個所謂鴿派的聯準會主席，就是他降息的速度如果是比美國經濟的基本面所需要的更多的話，儘管短期的國債殖利率會往下，但是長期的國債殖利率反而會上升，因為當市場擔憂過度降息會帶來通膨的話，那長期的殖利率可能波動性就會加強了。』

至於是否會因為聯準會結束降息周期，造成美股回落？范卓雲認為，美國有其他包括大而美法案、供應鏈回流、鼓勵製造業回流等利多因素，美國市場能承受聯準會不再降息的影響。(編輯：許嘉芫)