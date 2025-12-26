美國經濟成長為何破表 美媒拆解川普政府組合拳

在2025年進入尾聲之際，美國總統川普及其政治盟友密集對外宣揚他們口中的「歷史性經濟成就」。白宮與共和黨陣營反覆強調，自2024年第四季、也就是拜登政府最後一個完整季度以來，美國經濟成長動能出現明顯躍升，國內生產毛額（GDP）的成長表現被形容為出現「結構性反轉」。



根據官方最新估算，拜登卸任前一季的GDP年化成長率為2.4%，僅略高於部分經濟學者所認定的衰退臨界值。相較之下，川普政府上任後不到一年，經濟成長數據顯著走強。美國經濟分析局（BEA）公布的數據顯示，2025年第三季GDP年化成長率達到4.3%，成為川普陣營反覆引用的關鍵指標之一。

涵蓋減稅、提高關稅、鬆綁監管的組合拳



川普本人多次在社群平台Truth Social發文，將當前經濟形勢形容為美國重返「黃金時代」，並直言相關數字仍將持續改善。白宮幕僚與經濟顧問則將成長動能歸因於一整套政策組合，涵蓋減稅、提高關稅、鬆綁監管以及能源政策轉向等措施，主張這些作法共同推升了企業投資、就業與消費。

廣告 廣告

美國國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）本周在公開談話中指出，4.3%的GDP成長率反映的是川普政策效果。他同時批評前任政府，聲稱拜登執政期間，美國家庭的實質所得平均減少約3000美元，暗示政策方向的差異已對民眾財務狀況產生實質影響。

近期在華府流傳的一份白宮內部備忘錄，也進一步闡述川普政府對經濟成長來源的官方論述。備忘錄指出，全面性的稅收與預算法案《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）被視為提升企業投資意願與可支配所得的核心工具；同步提高進口商品關稅，則被認為有助於壓縮貿易逆差並刺激美國本土製造業活動。

文件同時提到，政府對能源、銀行及環保等領域的監管鬆綁，降低企業合規成本，有助於擴大商業活動規模；而透過推動能源自主、壓低油氣價格，則被視為減輕企業與家庭支出的關鍵環節。

明年油價仍有進一步下行空間



在能源市場方面，油價走勢成為白宮強調的另一項成果。2024年布蘭特原油平均價格約為每桶81美元，2025年則下滑至約69美元。川普政府將此趨勢歸因於「鑽吧，寶貝，鑽吧（Drill, baby, drill）」的能源政策立場，並預期隨著產量增加，明年油價仍有進一步下行空間，消費者已在加油站端感受到價格變化。

​利率與借貸成本的變化同樣牽動整體消費與投資氣氛。川普於今年1月宣誓就職時，聯準會短期政策利率仍維持在約4.5%的水準；目前利率區間已降至約3.5%，不到一年內下調約100個基點。川普本人多次公開表態支持更低利率，認為能進一步刺激企業融資與家庭支出。

在經濟數據與政策訊號支撐下，美國金融市場表現強勁。2025年接近年底時，標普500指數屢創歷史新高，投資人對成長前景的樂觀情緒明顯升溫。所謂的「財富效應」開始在消費端發酵，不少美國家庭看到自身投資組合與401(k)退休帳戶出現兩位數成長，進而推升消費信心。

經濟表現為2016期中選舉兩黨攻防核心



整體來看，2025年三大指數同步走高，那斯達克綜合指數與道瓊工業平均指數全年漲幅與標普500相近，大致落在14%至18%區間，成為川普政府反覆引用的市場指標之一。



隨著2026年期中選舉逐步逼近，經濟表現勢必持續成為美國政治攻防的核心議題。川普盟友預料將持續主張，當前數據反映政策方向已對經濟結構產生實質影響；而批評者與部分獨立分析人士，則要求對成長來源、物價與長期風險進行更細緻的解讀。經濟數據最終如何轉化為選民實際感受，仍將在未來數月成為政治與市場高度關注的焦點。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

