美國經濟有「巨大隱憂」？投資大亨吐槽：只看股市與AI繁榮、卻無人發現60%勞工幾乎沒有生產力
表面上看，如今美國經濟似乎運作良好：華爾街（Wall Street）一片繁榮、矽谷（Silicon Valley）潛力無窮、失業率相對穩定、國內生產毛額（GDP）持續上升，看起來就是優質的表現。但投資專家、橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）卻斬釘截鐵地認為，你想太多、如今的美國經濟隱藏許多潛在的問題。
《財富雜誌》報導提到，達利歐出席在沙烏地阿拉伯舉行的《財富全球論壇》（Fortune Global Forum），他在演講中提到，在他看來、如今已經不能把美國當作一個整體來看待，你必須從極大的內部差異、以及這些差異如何被處理的角度去看，而當前與其他人群或產業產生最大差異的，就是最夯的人工智慧（AI）。
「如果你進一步觀察、所謂的人工智慧產業鏈，實際上是由大約300萬人、佔美國總人口僅1%比例引領，而再加上他們身旁約5至10%人群，你會發現、那是一個全世界都仰視和倚賴的『單獨世界』。此時低頭一看，你會發現、在這個國家內部，還有佔60%比例的底層人口。」
達利歐的觀點，呼應穆迪（Moodys）10月初發布的研究。根據該分析，美國目前有22個州的經濟正在萎縮，並實際上陷入衰退；另有16個州呈現經濟成長、13個州處於「原地踏步」狀態。但拜推動美國GDP成長的主要州，例如加州（California）、德州（Texas）與紐約州（New York），三地區皆維持健康狀態，因此全國總體數據仍顯示成長。
穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）告訴《財富》雜誌，整個美國經濟的未來，事實上繫於兩個州的成長；加州與紐約。加州當然是因為擁有大型科技業，而紐約則是作為其西岸創新企耶的金融夥伴而受益。
達利歐無奈指出，「試想看看，全美有60%人口的閱讀能力，低於小學六年級水準，這絕對是一個嚴重問題，這也使他們的生產力下降，因此整體社會形成高度依賴特定人群。」根據全美識字研究院（National Literacy Institute）的數據，美國有54%成年人，閱讀能力低於六年級水準，而全國有64%的四年級學生，無法達到熟練閱讀程度。
「這是不是泡沫？還有得爭論，但不論結果如何，這件事本身就是個問題。」
美國（以及許多已開發國家）的貧富不均，過去幾十年來愈發惡化。自2020年以來，財富的轉移、更明顯集中在金字塔頂端。引述聯準會（Federal Reserve）資料，2020至2025年間，美國底層50%人口的財富總額，增加約2兆美元；同時期相比，頂端0.1%的資產則幾乎呈現翻倍，從12.17兆攀升至22.33兆美元。
達利歐又問到另一問題，當你手中沒有足夠資金、又面對這麼大的財富差距時，決策者該怎麼辦？他對現任川普政府的建議是，認清「財富再分配」是一個極其艱難、且對國家整體生產力有重大影響的決定，補充說：「要以機械性方式，而非意識形態方式處理。你必須決定：由誰來付出代價？要如何執行？」
此外，穆迪經濟學家贊迪也指出，華府還得注意一點，「目前美國經濟主要是由富裕階層驅動：只要他們繼續消費，經濟就能避免陷入衰退；但如果有一天、他們出於任何原因『開始變得謹慎』，那時候開始、美國經濟就將面臨重大問題。」
