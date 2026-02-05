美國經濟權力版圖正在悄然改寫





隨著美國總統川普宣布提名凱文・華許（Kevin Warsh）為聯準會主席，加上現任的財政部長貝森特，一個前所未見的結構浮出水面：美國財政與貨幣政策的兩個核心樞紐，首次同時掌握在同一位華爾街傳奇投資人的門生手中。

而這位「影子導師」，正是德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）。

這不是單純的人事新聞，而是一場制度層級的轉變：市場邏輯，正以前所未有的深度，滲入國家治理的中樞。

從英鎊狙擊戰到白宮內圈：投資者如何走進權力核心

1992年，索羅斯與德魯肯米勒聯手做空英鎊，迫使英格蘭銀行投降，創下金融史上最著名的一役。那不是一場投機勝利，而是一場對主權貨幣體系的正面狙擊。

真正操盤的，是德魯肯米勒，自此後，他成為華爾街的傳奇。

此後三十年，他在索羅斯基金與自家對沖基金中維持「零虧損年度」紀錄，年均報酬率超過30%。這種成績，在華爾街被視為接近神話。

但更重要的不是報酬，而是方法論。

德魯肯米勒代表的是一整套「宏觀交易式世界觀」：經濟是可以被預測的；政策是可以被套利的；國家只是市場中的一個參與者。

而如今，這套世界觀，首次直接嵌入美國決策體系。

（美聯社）

川普宣布提名華許為聯準會主席，

師徒網絡：一種非正式、卻高度集中的權力形態

貝森特與華許，不只是德魯肯米勒的舊部屬。他們是被其親自訓練、資助並提攜進入核心舞台的「繼承人」。

貝森特創業對沖基金Key Square Capital Management的第一桶金來自德魯肯米勒及索羅斯；華許則在其家族辦公室（Duquesne Family Office）工作多年，兩人與導師保持高度頻繁的聯繫，市場人士形容這種關係為「父子式」。

媒體透露，華許與德魯肯米勒經常以短訊與快速通話即時交換市場判斷，有時一天十餘次。貝森特則定期接受其總體經濟看法的輸出。

這意味著，美國財政部與聯準會，在正式制度之外，存在一條私密而高效的「影子溝通管道」。

從治理角度看，這是極為罕見的。央行獨立性的最大風險，從來不是政治干預，而是被市場內部化。

「德魯肯米勒經濟學」：財政緊縮＋反通膨的投資者邏輯

德魯肯米勒的核心理念其實極其清晰：第一，政府債務正在失控；第二，福利國家模式不可持續；第三，央行應像前聯準會主席沃克（Paul Adolph Volcker, Jr.）時代那樣，必要時不惜代價打擊通膨。

十多年來，他反覆警告美國正走向「債務炸彈」。疫情期間，他公開批評聯準會升息過慢，縱容通膨蔓延。他痛恨虧損，也厭惡政策遲疑。

這是典型對沖基金經理的性格結構：快速修正、風險優先，以及紀律高於情緒。

華許與貝森特正是這套哲學的直接承載者。兩人對市場的語言、對風險的敏感度及對政策窗口的理解方式，都深刻帶有德魯肯米勒的烙印。

這意味著，美國未來的貨幣與財政政策，很可能呈現出一種「投資組合式治理」特徵：通膨是風險資產、赤字是系統性負債，社會支出則被視為報酬率偏低的配置項目。

與川普的潛在裂痕：市場紀律 vs.政治民粹

值得注意的是，德魯肯米勒並非川普路線的全盤擁護者。諸如：反對關稅，認為這破壞效率；警惕減稅擴支，認為這將推高36兆美元國債；對「小費免稅」「加班免稅」等政策持保留態度，因為這些政策會直接侵蝕財政基礎。

換言之，川普追求的是政治回報的最大化；德魯肯米勒追求的是資本結構的穩定性。

這是一組本質不同的優先順序。一旦通膨回升或債市承壓，即使這些問題將衝擊今年的期中選舉選情，華許是否會選擇升息？貝森特是否會支持削減福利，即便引發社會反彈？這將是美國未來兩年的關鍵張力。

（美聯社）

真正的問題不是影響力，而是治理結構轉變

表面看，這是一位投資傳奇「影子導師」影響政策的故事。但更深層的，是美國治理結構正在發生轉變：央行不再只是總體經濟穩定器，財政部不再只是預算管理者，而開始更像一組大型資產配置中樞。

這是金融資本主義的終極形態。當市場邏輯不再制衡權力，而是直接進駐權力。歷史告訴我們，這樣的結構在短期內可能高效，但長期往往犧牲社會韌性。德魯肯米勒或許是最成功的宏觀交易者之一，但國家不是基金帳戶。投資可以止損，但社會不能。

一場制度的重組與實驗？

「德魯肯米勒經濟學」正在走出華爾街，走進白宮與聯準會。這不只是人事變動，而可能是一場制度重組。當市場成為治理邏輯本身，美國或將進入一個全新的實驗階段。問題不在於這套系統是否聰明，而在於：它是否還記得，經濟的終極目的，不只是效率，而是共同承擔。

※作者為政治經濟觀察員