美國經濟真的重返「黃金時代」？美媒3點拆解川普政策組合拳

在2025年即將進入尾聲之際，美國總統川普與共和黨陣營密集宣傳其所稱的「歷史性經濟成就」，強調美國經濟在其上任後出現明顯加速成長。白宮主張，與拜登政府卸任前的表現相比，美國經濟已發生「結構性反轉」。

根據美國經濟分析局（BEA）數據，拜登政府最後一個完整季度、即2024年第四季的GDP年化成長率為2.4%；川普政府上任不到一年，2025年第三季GDP年化成長率則攀升至4.3%，成為白宮與共和黨反覆引用的關鍵經濟指標。

廣告 廣告

川普多次在社群平台Truth Social發文，將當前經濟表現形容為美國重返「黃金時代」。白宮經濟團隊則將成長動能歸因於一系列政策，包括減稅、提高關稅、鬆綁監管與能源政策轉向，認為這些措施有效帶動企業投資、就業與消費。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）指出，4.3%的成長率反映川普政策成效，並批評前任政府執政期間，美國家庭實質所得平均減少約3000美元，凸顯政策差異對民眾財務狀況的影響。

白宮內部備忘錄說明，政府力推的《大而美法案》被視為刺激企業投資與提升可支配所得的核心工具；同步調升關稅，則被認為有助縮小貿易逆差並振興美國製造業。文件也指出，能源、金融與環保監管鬆綁，有助降低企業成本，擴大經濟活動。

在能源市場方面，白宮強調油價下滑成果。布蘭特原油均價自2024年的每桶約81美元，降至2025年的約69美元，川普政府將此歸功於「鑽吧，寶貝，鑽吧」的能源政策立場，並認為消費者已實際感受到油價下跌。利率環境同樣成為白宮論述的一環。川普今年1月就職時，聯準會政策利率約為4.5%，目前已降至約3.5%。川普多次公開呼籲維持低利率，以進一步刺激投資與消費。

在經濟數據與政策預期支撐下，美國金融市場表現強勁。2025年標普500指數多次創下歷史新高，那斯達克與道瓊指數全年漲幅約14%至18%。白宮指出，股市上漲帶動「財富效應」，提升家庭消費信心。隨著2026年期中選舉逐漸逼近，美國經濟表現勢將持續成為政治攻防焦點。川普陣營主張，最新數據已顯示政策路線改變帶來實質成效；不過，部分分析人士仍呼籲，需進一步檢視成長來源、物價壓力與中長期經濟風險。

更多風傳媒報導

