美國經濟與就業市場難料 聯準會再降息成懸念

（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國聯邦準備理事會再次降息，今年已降2碼，但未來動向難料。關稅戰下美國經濟數據呈多元走向，股市一片榮景，但通膨隱現，人工智慧導致白領就業危機，企業大規模裁員，12月是否仍維持降息各方意見不一。

聯準會（Fed）公開市場委員會政策會議29日再次決定降息1碼，9月與10月連續降息後，聯邦短期利率目標區間降至3.75%至4.00%，為3年來新低；近期最高短期利率5.4%於去年維持近1年，美國利率走低趨勢明顯。

此外，12月1日起將停止已維持3年半的縮減資產負債表，結束量化緊縮，房貸抵押證券（MBS）資金將轉投美國短期公債。

公開市場委員會以10比2通過降息，總統川普新任命的理事米倫（Stephen Miran）為白宮經濟顧問委員會主席，支持快速降息，他認為應降息2碼，投下反對票。堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）認為經濟表現不差，利率無須變動，也投下反對票，但理由與米蘭南轅北轍。

聯準會降息將影響美國大眾房貸、車貸、信用卡借款與企業融資等利息，同時連帶影響全球央行利率動向。停止縮表顯示市場資金供給將趨寬鬆。

聯準會9月會議後，官員指今年可能3度降息，下次政策會議為12月，但今天會後聲明未顯示下次會議可能動向，是否再度降息引起揣測。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會表示，這次會議對12月會議動向的討論觀點極為不同，但未全然放棄12月持續調降政策利率的結論。19位聯準會官員中，認為再降息必須至少等這波週期結束後的聲浪持續增加。

維持適當通膨、穩定物價與健康就業率是聯準會政策目標，總統川普（Donald Trump）發起關稅戰後，美國經濟呈多元走向，未來局勢難以預料。

人工智慧發展與製造業重回美國讓美股再創新高，輝達（Nvidia）等科技股市值持續攀升，資本市場一片欣欣向榮，但泡沫化擔憂揮之不去。

就業市場因人工智慧取代白領職務，亞馬遜（Amazon）、優比速（UPS）、派拉蒙（Paramount）與零售商達吉特（Target）等大型企業，陸續宣布及持續裁減大規模管理行政職務，職場人心惶惶。

通膨與就業仍是聯準會官員關注重點，部分官員認為就業情況風險已見小幅提升。9月通膨升至3%，已連續2個月上升。美國政府關閉近月，若缺乏可信數據，聯準會官員與學者難以評估美國未來就業與物價狀況。（編輯：陳慧萍）1141030