美國網媒創辦人開始找房子搬離紐約 曝共產黨領導城市肯定不會有好結果

美國網路媒體公司Barstool Sports 創辦人戴夫．波特諾伊（Dave Portnoy） 日前在直播中表示，正認真考慮關閉公司位於紐約市的辦公室，理由是新當選市長佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani） 的政治立場令他極為不滿。波特諾伊直言，自己「無法接受讓一位共產黨員管理紐約市」，更批評曼達尼「痛恨美國」。



波特諾伊在上周的YouTube直播中透露，早在曼達尼於11月6日當選前，他就已開始考慮撤離紐約。他語氣激動地表示：「我討厭這傢伙，我無法接受他掌管紐約市。」他認為曼達尼是一名「三十多歲、從未工作過的共產黨員」，若由這樣的人來領導城市，「事情肯定不會有好結果」。

仍在評估遷移的可行性



波特諾伊指出，公司正評估將辦公室搬往新澤西州（New Jersey），地點可能是霍博肯（Hoboken）或澤西市（Jersey City）。他坦言，這項決定讓他陷入兩難，「我不想留在曼哈頓，但我們有很多員工，若因為我討厭這傢伙就逼他們全部搬到新州，對他們也不公平。」

他補充說，儘管目前仍在評估遷移的可行性，但這並非空談，「我已經叫財務部門開始看房，這是一個有原則的立場，不只是情緒化的反應。」

被波特諾伊點名的新任紐約市長曼達尼，是一名來自烏干達的紐約州眾議員，政治立場偏向民主社會主義。他在競選期間主張凍漲租金、成立市營雜貨店、擴大公共住宅計畫等左派政策。批評者認為，這些措施恐怕會削弱企業投資意願，導致就業與商業活動外移。



之前也批判過曼達尼是「共產黨」



曼達尼當選後，波特諾伊隨即在社群平台 X（前 Twitter） 發文諷刺：「如果這就是紐約市民想要的，那就祝他們好運吧。幸好我已經不住那裡了。」

事實上，這並非波特諾伊第一次公開批評曼達尼。他在今年7月接受《福斯商業台》訪問時就曾稱對方是「共產黨」和「最糟糕的候選人之一」，指控他「痛恨資本主義，想要徹底改變這個國家的根本制度」。

Barstool Sports是一家於2003年創立的美國新媒體公司，最初以體育與娛樂內容聞名，後來擴展至社群、播客與新聞評論領域。該公司以敢言、戲謔和政治不正確的風格著稱，擁有龐大年輕粉絲群。波特諾伊則是該品牌的靈魂人物，因直言不諱與強烈個人風格，長期在美國輿論界引發爭議與討論。



