美國網購推升訂單動能！這家11月營收寫五年新高 窗簾事業雙位數成長

財經中心／余國棟報導

居家生活用品供應商慶豐富(9935)公布2025年11月合併營收達4.63億元，較上月明顯成長20.81％，亦較去年同期成長2.79％，並刷新近五年同期新高。儘管今年以來家紡事業主要客戶受庫存調整及國際關稅政策變動影響，累計2025年1至11月合併營收達45.27億元，年減8.45％，惟集團核心窗簾事業持續展現穩健成長動能，帶動整體營運逐步回溫。

隨著美國年底假期購物旺季逐步顯現，根據Adobe Analytics統計，今年自感恩節週末至「網路星期一」五天期間，美國線上零售銷售額達442億美元，年增7.7％，表現優於市場預期，慶豐富因應美國線上網購熱潮，針對線上電商通路客戶加大優化營運支援模式，透過即時數據分析提升窗簾商品組合與促銷效率，同時縮短接單至出貨時程，強化快速供應與服務彈性，帶動11月線上電商通路客戶銷售、分別呈現明顯月增15.65％、年增12.22％，再加上專業市場業務於今年下半年持續放量，進一步支撐窗簾事業、維持雙位數年成長態勢。

慶豐富為擴大窗簾事業良好營運動能，近年持續深化「全渠道」通路客戶布局，擴大大型實體零售、電商及專業市場客戶合作，並透過B2B2C商業模式轉型，強化市場數據回饋與消費者行為分析，協助客戶優化產品組合與銷售策略，全面強化客戶服務深度與廣度。另一方面，集團同步精進完善供應鏈管理，目前已建構台灣、中國、越南與美國等多元生產基地，可依不同市場需求進行彈性調度，其中，中國鎮江廠轉型為專屬大型客戶供應基地，負責全球供貨；越南廠則持續擴充產能，2025年起已正式承擔歐美市場主要出貨任務，有助分散生產風險並提升關稅政策因應彈性，配合台灣與美國據點的客製化製造能力，集團得以同時滿足標準化量產與快速客製化訂單需求，強化整體供應鏈效率。

慶豐富持續朝「多元渠道、多元產品、多元市場」三大方向深化布局，包括完成擴增美國亞特蘭大據點產能，藉此提升美東與美南地區出貨效率，確保供貨即時性與服務品質，擴充高附加價值窗簾產品線，同步透過數據化管理與製造服務化策略，提升營運韌性與規模效益，並持續擴大在核心窗簾市場的市佔率，為集團未來營運成長注入中長期有利動能。

