美國緊急公告美國公民「立即離開伊朗」 2路徑安全離開

美國駐伊朗虛擬大使館對美國公民發出警告。（圖／翻攝自美國駐伊朗虛擬大使館網站）





伊朗爆發全國性反政府示威，官方首度坦承全國至少2000人死亡，美國駐伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）網站更對美國公民發出警告，「立即離開伊朗」（Americans Should Leave Iran Now），並建議2條安全離開的路徑。

事件說明：

伊朗各地抗議活動持續升級，可能演變為暴力衝突，導致逮捕和傷亡。目前，安全措施不斷加強，道路封閉，公共交通中斷，網路存取受到封鎖。

廣告 廣告

伊朗政府已限制民眾使用行動網路、固定電話和國家網路。航空公司繼續限製或取消往返伊朗的航班，部分航空公司已暫停服務。

美國公民應採取的行動：

制定一個不依賴美國政府幫助的離開伊朗的計劃。

如果無法離開，請在住所內或其他安全的建築物內尋找安全地點。準備好食物、水、藥品和其他必需品。

避免參加示威遊行，保持低調，並隨時注意周圍環境。

密切注意當地媒體的突發新聞，並做好調整計畫的準備。

保持手機電量充足，並與家人和朋友保持聯繫，告知他們你的狀況。

使用其他溝通方式。

雙重國籍人士：

擁有美國和伊朗雙重國籍的人必須持伊朗護照離開伊朗。伊朗政府不承認雙重國籍，伊朗將美伊雙重國籍人士視為伊朗公民。

美國公民在伊朗面臨被盤問、逮捕和拘留的重大風險。出示美國護照或證明與美國有聯繫，就足以成為伊朗當局拘留某人的理由。

2條安全離開路徑：

土耳其與伊朗的陸路邊境口岸（Gürbulak/Bazargan、Kapıköy/Razi 和 Esendere/Serow）仍然開放。

亞美尼亞阿加拉克/諾爾杜茲（Agarak/Norduz）陸路邊境仍開放。

不建議的離境路徑：

在局勢高度緊張時期，美國公民往返伊朗－亞塞拜然受到限制，在2025年6月伊朗與以色列衝突期間已有前例，應考慮其他離開伊朗的路線。

美國公民不應前往阿富汗、伊拉克或巴基斯坦-伊朗邊境地區。

