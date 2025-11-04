美國緊盯、央行操作受限 新台幣本季預期升2%？央行回應了

[Newtalk新聞] 今年上半年新台幣急升，一度見到「29」字頭，央行為穩定匯市，頻頻進場調節。而近期，有部分媒體報導稱，「雖然新台幣年內已升值逾 6%，但本季仍預期升值 2%，至 30.2元」、「為防止被美列為『匯率操縱國』，央行干預能力可能受限，恐怕再現今年五月匯率劇烈波動的情況。」

根據《彭博》報導預估，隨著 AI 熱潮推升市場對半導體需求，新台幣匯率本季將可能升值約 2%。但為避免被列為「匯率操縱國」，央行干預能力可能受限，恐怕再現今年五月匯率劇烈波動情況。《彭博》按「美國財政部準則」推算，12個月內干預匯市的淨買匯金額不得超過GDP之 2%。由於上半年央行已大規模的匯市干預，使下半年的外匯調節空間受限，僅剩 45億美元。

對此，央行今（4）日發表六點聲明：

一、今（114）年五月初，受市場不實臆測「美國財政部將要求新台幣升值」，及新台幣匯率恐升值至年底之 28元甚至更低匯價等影響，國內廠商產生非理性拋匯，加以外資藉機大量且集中匯入資金，致今年第二季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

二、於此期間，央行基於職責適時進場調節、請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國

內證券，以及多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，之後國內外匯市場供需逐漸回復平衡。

三、本年第三季起，由於央行前述措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值之預期，新台幣對美元匯率由 7 月 3 日之 28.828元開始回穩；11 月 4 日收盤匯率為 30.906元，新台幣對美元匯率回貶 6.7%，顯示前述媒體評論匯率之報導純屬猜測。

四、影響匯率的因素眾多，不易預測。央行呼籲，請市場評論者及媒體切勿以臆測方式，評論匯率走勢，致市場產生單向預期，影響國內匯市之秩序及穩定。

五、新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

六、長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定。未來央行仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率之動態穩定。

