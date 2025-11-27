美國總統壓制失敗？！ 陳鳳馨點破高市早苗欺騙川普

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中、日兩國關係持續緊張，26日高市早苗在國會與在野4黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時表示，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，「並無認定台灣法律地位的立場。」對此，資深媒體人陳鳳馨今（27）日在網路節目中指出，其實高市早苗沒有退讓，是在欺騙美國總統川普，高市早苗其實正在發展台灣地位未定論。

陳鳳馨。(圖/中天新聞)

陳鳳馨表示，在24日晚間川習通話之後，25日川普通知日本、要跟高市早苗通電話，這中間隔的幾個小時，其實是在等高市早苗準備好。高市早苗跟川普通電話後，25日下午立刻召開內閣會議，提出所謂的答辯書，強調在台灣問題上按照過去的一貫立場，沒有任何的改變。

陳鳳馨說，可是大陸不接受，26日早上大陸外交部發言人毛寧回應，這件答辯書其實想矇混過關，「一貫立場」是什麼要說清楚，日本對於台灣的立場是什麼？在這個「一貫立場」沒有清晰表達之前，大陸外交部很明白的說，不可能矇混過關。

高市早苗。(圖/美聯社)

陳鳳馨表示，到了26日下午，高市早苗再舉行「黨首會議」，邀請4個在野黨黨魁一起討論，針對所謂「台灣有事」，日本到底能做到什麼樣的程度。在會議中高市早苗表面上退讓，表示日本其實沒有立場可以決定台灣的法律地位，因為在《舊金山和約》中，就已經放棄日本對於台灣的所有權利及權限。

陳鳳馨指出，可是高市早苗沒有回到中、日建交的四文件，《舊金山和約》日本放棄了，可是並不代表台灣的地位確定。坦白說在1972年之前，日本其實主張的是台灣地位未定，日本放棄，可是並不代表台灣歸屬於中國。

陳鳳馨強調，要一直等到中、日1972年建交的四文件，日本才承認台灣歸屬於中國，可是高市早苗絕口不提四文件，反而提《舊金山和約》。

川普。(圖/美聯社)

陳鳳馨不客氣的說，高市早苗在炒作台灣地位未定論，恰恰就因為在炒作台灣地位未定論，高市早苗後面那句話就顯得更虛假，「建立中、日之間友好的關係，是她非常重要的責任。」高市早苗這句話是說給大陸聽的嗎？是說給北京聽的嗎？她指出，「No，剛好相反」，高市早苗知道這句話會激怒北京，是說給川普聽的。

陳鳳馨表示，川普與高市早苗通電話不是談美、日友好，今天凌晨《華爾街日報》爆料，引用美國跟日本知情人士的說法，川普在電話中施壓高市早苗，不要在台灣問題上挑釁北京。

陳鳳馨直言，現在的關鍵點在於，大陸認定高市早苗是在挑釁，而高市早苗現在採取的方式，就是看怎麼樣可以欺騙川普、矇混過關。但是高市早苗欺騙得了川普嗎？她指出，中日關係不會和緩下來，只會更惡化，但是高市早苗欺騙得了川普嗎？

