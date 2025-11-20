美國總部外最大一座！Google在台灣啟用AI基礎建設研發中心

記者李鴻典／台北報導

近繼新北市板橋2座硬體研發中心啟用後，Google今（20）日宣布AI基礎建設研發中心在台北士林開幕，為Google美國總部以外最大的一座，將負責測試用於Google全球資料中心的技術。

Google在台灣揭幕全新辦公室，打造總部外最大AI基礎建設硬體研發中心，圖為辦公室接待空間。

Google Cloud 平台研發總經理 Greg Moore說，Google 的使命是讓 AI 對每個人都有實質幫助，而這一切都建構在世界級的 AI 基礎建設之上。今天，我們很高興在台北市啟用專為加速 AI 基建的創新而設計的跨領域辦公空間，匯集了來自硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工，包括 Google 在美國總部以外規模最大的 AI 基礎建設硬體研發工程團隊。

Google 遍佈在台灣各地的多元部門與團隊，已經吸引了來自全球超過 40 個國家的人才，他們和來自台灣本地的頂尖專家一起為全世界打造產品，而台灣獨特的產業生態系也成為 Google 發展 AI 基礎建設的創新關鍵。從設計與工程、製造與部署，都可以在幾個小時的車程之內抵達、完成所有環節；這種軟硬體與供應鏈專業的高度緊密結合，為我們在台灣的團隊帶來了獨特的優勢，讓他們能縮短開發週期、更快解決問題。

Greg Moore說明，位於台北士林區的全新 Google Cloud 辦公室，在設計上是以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感，汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙地串連起我們的團隊與創意；會議室則以台灣的知名地標命名，加深在地連結。

這裡設有多用途的辦公設施，從鼓勵交流的協作空間，到可以專心研究的獨立區域，一應俱全。這個辦公室的核心區域是 10 幾座專業實驗室，讓我們的工程與供應鏈團隊，得以在研發出的產品部署到 Google 世界各地的資料中心和 AI 基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。

這座辦公室也以永續為核心理念來設計。我們與開發商密切合作，在他們為建築物打造的永續基礎之上，用更永續的方式設計、營運辦公室。也因此，我們預計將能降低辦公室 12% 的年度能源消耗、減少 46% 的用水量，營建的過程中更有 73% 的廢棄物被成功回收，免於進入垃圾掩埋場。

深化在地承諾：從基礎建設到人才培育

Greg Moore提到，這座辦公室的啟用，也證明 Google 持續深化對台灣數位基礎建設的長期投資。我們的承諾始於 2013 年在彰化啟用的亞太區首座資料中心，並透過與其他企業的合作，持續投資多條在台灣登陸的國際海底電纜。在永續方面，我們不僅致力於提升資料中心的用水效率、維護台灣的水資源，更在台灣投資了包含離岸風電、太陽能與地熱等多元的潔淨能源。

除了硬體建設，我們也長期投入台灣的 AI 人才培育與學術交流。自 2018 年起，我們每年舉辦 AI 學術論壇，並贊助多項頂尖大學的研究計畫，包括 5 項在雲端運算等基礎設施領域的研究。同時，我們也積極推廣 AI 素養，在今年透過「點亮 Gemini」計畫，協助超過十萬名的學生、老師、開發者與社會大眾，為 AI 時代的來臨做好準備。

這個 AI 基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到 Google 全球的資料中心與 AI 基礎設施，成為支援 Google 搜尋、YouTube 以及 Gemini 各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。這座新辦公室的啟用，不僅象徵我們台灣團隊的努力，將對全球使用者所信賴的產品和服務，產生更深遠的影響，也為我們與台灣共同成長的旅程，寫下嶄新的一頁。

