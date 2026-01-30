美國續列台灣為匯率操縱國觀察名單 央行回應説明

美國財政部今天公布最新匯率政策報告，台灣再度被列入匯率操縱國觀察名單。 對此，央行發布新聞回應，強調與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

以下是央行說明全文：

美國財政部於本(2026)年1月30日(台北時間)公布半年度匯率政策報告(檢視期間為2024年7月至2025年6月)，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國；惟中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。

2、本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1,000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%、本行淨買匯約59億美元(約為GDP之0.7%)。台灣僅觸及美方三項檢視標準之前兩項，爰續列觀察名單。

3、此次美方報告對我國提出下列觀點：

一. 美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

二. 美方指出，自2021年以來，本行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。此外，本行於2020年開始每半年公開揭露外匯干預數據(最早為 2019 年數據)，且在13個半年度中有7次為淨賣匯。

三. 本行於2025 年11月14日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據(落後一季發布)。

四. 有關我國資本管理及總體審慎措施：

(1) 台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場(OTC)金融產品之比例不得超過其匯入資金之 30%，並將此限制應用於反向ETF(Inverse ETFs)；因為外國投資人可能透過反向ETF 來對沖 ETF 部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

(2) 央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。

(3) 主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入。

(4) 2025 年 12 月金融監督管理委員會採納了壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本 ，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業之風險。

4、本行與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

此外，針對近期美國智庫學者對我國壽險業匯率會計新制，提出多項質疑，其中涉及央行業務者，包括：(1)央行與金管會合作，藉由該新制降低業者海外投資避險比率，增加國內美元需求，形同「隱性操縱匯率」以助貶新台幣；(2)央行預設新台幣升值防線；(3)台灣經常帳長期順差，新台幣匯率被低估，未來應升值等論點。

央行也做出說明如下：

1、 壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與本行匯率政策無關

一. 壽險業會計制度之制定與推動，係屬金管會之職權範疇。金管會表示，推動壽險業匯率會計新制，旨在引導業者避險策略回歸長期經營視角，並透過提列外匯價格變動準備金及盈餘公積 等相關配套措施，強化業者長期匯兌風險管理能力，促進永續經營並提升資本韌性。

此等措施非央行權責事項，與央行匯率政策無關，該學者臆測「央行與金管會合作藉此隱性操縱匯率」，顯與事實不符。

二. 壽險業調降避險部位，如透過海外無本金交割遠期外匯(NDF)，對國內匯市影響相當有限；如透過FX Swap調整，則為支應Swap到期美元交割需求而以新台幣買進美元時，將對新台幣匯率造成影響，惟因壽險業係分階段降低FX Swap部位，且壽險業者僅係外匯市場眾多參與者之一，對國內匯市影響應屬有限。

2、 央行致力維持新台幣匯率之雙向「動態穩定」，央行無法亦不會預設新台幣升值防線

一. 新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，央行從未預設匯率目標水準。央行之政策目標係維持新台幣匯率之雙向「動態穩定」，在匯市出現過度波動或失序變動，致有危及金融穩定之虞時，央行當本於職責進場進行雙向調節，以維持市場秩序，降低國內匯市及經濟金融之衝擊。

二.至於該學者指稱央行過去曾在28~29元某特定價位3度大舉進場干預，顯示央行預設目標匯率水準，此論述有違事實。

實際上，前揭央行進場干預並加大調節動作，係基於國內匯市出現強烈的單邊預期，致供需嚴重失衡，有危及金融穩定之虞。2025年5月上旬新台幣大幅升值，央行進場調節即為一例。

三. 本次美國財政部匯率報告亦指出，自 2021 年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。

3. 經常帳順差、實質有效匯率指數(REER)及購買力平價(PPP)等方式不宜用來衡量匯率是否低估

影響匯率因素眾多，相較於經常帳，在金融自由化後，資金移動更具關鍵。我國金融帳開放已久，跨境資金移動頻繁；2025年台灣外資及本國資金進出規模相對於商品貿易之外匯交易量達18.4倍(2024年為19.3倍)，顯示外資進出為主導國內匯市變動之主要力量。

因此，經常帳順差、REER及PPP不宜用來衡量匯率是否低估

一. 台灣經常帳順差持續擴大，反映國內長期儲蓄高、投資低等經濟結構問題。至於近年台灣貿易順差擴大，主要係國外需求成長及全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升所致，匯率並非主要影響因素。金融自由化及全球供應鏈發展，使匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難。

二. 另該學者亦曾以新台幣實質有效匯率指數(REER)下跌來指稱新台幣匯率低估，事實上2025年10月新台幣名目有效匯率指數(NEER)較1995年升值9.6%；同期間，新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要係台灣物價漲幅較主要貿易對手國低35.2%所致，亦反映台灣購買力提高，並非新台幣匯率低估。

三. 至於以購買力平價(PPP)衡量某國貨幣是否低估，世界銀行及經濟合作暨發展組織(OECD)均指出，PPP旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低，不宜用來衡量匯率低估或高估 。

四. 在當前全球金融自由化及資本自由移動下，國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因。長期以來，新台幣匯率有升有貶、呈雙向波動且長期走升，央行實施管理浮動匯率以維持新台幣匯率之動態穩定，並未刻意壓低新台幣匯率。過去10 年來新台幣名目及實質有效匯率指數分別升值17%及8.6%。

