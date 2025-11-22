美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。
南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。
該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」
拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。
據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。
這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。
美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席
G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。
拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表示：「各方已形成壓倒性共識，我們認為首要任務之一，就是在會議一開始便著手推動並通過我們的宣言。」他並感謝所有與南非合作、共同起草這份具成果G20文件的各國代表團。
拉瑪佛沙說道：「我們絕不應允許任何事情，削弱首個非洲G20主席國的價值、地位和影響力。」
川普之前曾說，在黑人占多數的南非，政府迫害白人少數族群，因而抵制此次峰會。一般認為，這項指控不足採信。
美國將於2026年主辦G20領袖峰會，拉瑪佛沙表示，在今年峰會閉幕時，他將不得不把輪值主席國的職位交接給一個「空位」。南非拒絕了美國提出，由美國臨時代辦參加G20主席交接儀式的提議。
