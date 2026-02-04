美國罕見跨黨派點名藍白擋軍購預算！汪浩：藍白後果自負

美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）。 圖 : 達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 行政院日前提出1.25兆元的軍購特別條例草案，國民黨、民眾黨在席次優勢下，10度擋下該案，引發美國關注，美國共和黨與民主黨罕見齊批立院藍白兩黨，直呼對台灣立院在野黨感到失望。對此，政治評論員汪浩直呼，美國不忍了，藍白後果自負。

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）3日罕見在社群發文表示，看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴清德總統的國防預算，他感到很失望。威克強調，最初的提案目的在協助台灣急需的武器系統，台灣立法院應該重新思考，尤其是在中國威脅日益加劇的情況下。

上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥(Ruben Gallego)今也引用美國媒體報導指出，台灣國會在野黨杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會重新考慮。

汪浩透過臉書發文提到，美國國會罕見跨黨派、連續點名台灣在野黨，已清楚說明問題的嚴重性。參議院軍事委員會主席Roger Wicker直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；Dan Sullivan更直接點名國民黨，指出其一邊杯葛國防預算，一邊與中共高層往來，形同以台灣安全換取政治利益；民主黨參議員Ruben Gallego亦公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛正中北京下懷。

汪浩指出，過去美國極少介入台灣內部政黨攻防，如今卻打破慣例，正是因為藍白聯手癱瘓國會、阻擋軍購，已不只是內政問題，而是直接影響區域安全與盟友信任。美方看得很清楚，誰在合作，誰又在杯葛、拖延、削弱台灣自我防衛。

汪浩提到，當中國軍事與統戰壓力不斷升高，國防預算卻成為藍白操作政治算計的籌碼，這不僅危害台灣安全，也讓國際社會對台灣民主的責任感產生質疑。美國已明白示警，後續若因此影響台美互信與安全合作，責任不在華府，而在選擇站在阻擋國防那一邊的藍白在野黨。

最後，汪浩強調，本屆美國政府很善長精準打擊，定點清除。藍、白小心，勿謂言之不預。

