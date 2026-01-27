美國美式賣場區域祭「4大新制」 業者：台灣尚未跟進

台北市 / 綜合報導

不少台灣消費者，都喜歡去美式連鎖賣場補貨。部分分店的熟食區，因為不用會員卡就能用餐，受到其他消費者青睞。不過接下來在美國，這個小確幸將有所改變。品牌宣布，美國賣場推動四項變革，其中之一，就是美食區將全面實施會員卡掃描，也就是有會員卡才能用餐。業者也表示，台灣的分店不排除未來也會跟進。

即使是平日還是有滿滿人潮，推著推車進出賣場，美式連鎖賣場品牌在台備受青睞，其中這一區更是不少人的最愛。YouTuber 泡芙說：「熱狗堡時間，CP值最高的，雖然它不大，但是它同時可以搭配，自助吧的醬料吃到飽。」熱狗堡時間CP值最高的，雖然它不大但是它同時可以搭配，自助吧的醬料吃到飽，熟食區的招牌熱狗套餐或是超大份披薩都是熱銷品項，連鎖賣場部分台灣分店，不會強制查看會員卡，即使是一般民眾也能品嘗。

但最新消息，品牌的「美國賣場」將進行制度調整，其中之一就是美食區將全面實施「會員卡掃描」，民眾說：「家人沒有空，沒有(會員)卡，他們來買的意願就會減少了，可能會降低消費，可是對於我們會員來說，其實這樣子比較不會那麼多人，也許可以提供更優質的環境，透過管制會比較好，就像停車收費一樣。」

雖然台灣目前，「美食區」要會員卡並非強制規定，但民眾反映，部分分店因為熟食區就在賣場內，本來就需要卡才能進入，影響沒有想像中大但方便性可能會下降，行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「未來可能要考慮說，整個購物的流程是否要改變，再來就是，會不會需要在家人的部分，也要額外去辦一張卡，但是以會員身分的話，公平性會比較高之外，也可以讓其他有卡的人會覺得說，這也是一個比較一致性的一個購買方式。」

美國這回改動一共四點，除了美食區新規，結帳預計擴大導入「預掃描」技術加速流程，也將開設首座「獨立式」加油站，並推動處方藥價透明化模式。品牌表示目前台灣尚未跟進，但總部如果有所指示就會依規定配合，制度變動引起討論，美國率先上路的新制會不會也吹向台灣市場，現階段仍有待觀察。

