美國考慮從部分北約盟國撤軍 北約秘書長表示川普對許多歐洲國家感到失望

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北約盟國西班牙和法國禁止或限制美國在伊朗戰爭中使用2國領空或聯合軍事設施，激怒川普。（圖片來源／白宮官網）

北約（NATO）秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）周三於華盛頓和美國總統舉行閉門會晤後，聲稱川普對美國盟友拒絕加入打擊伊朗的戰爭「顯然感到失望」，呂特會談表示非常坦誠。

川普對許多北約盟國感到失望

呂特和川普在白宮會面，討論美國和以色列對伊朗的戰爭，北約盟國並未積極參與這場戰爭。

會晤後，呂特接受《CNN》訪問時拒絕透露總統是否討論退出北約的可能性，只是形容這是「兩位好朋友之間非常坦誠、非常開放」的討論。

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「我要明確指出，他對許多北約盟國感到非常失望，我能理解他的觀點，但同時，我也能指出，絕大多數歐洲國家在基地建設、後勤保障、飛越領空以及確保履行承諾方面都給予幫助。」呂特說。

川普也在會後不久在自家社群媒體「Truth Social」發文說道：「北約在我們需要他們的時候沒有出現，如果我們再次需要他們，他們也不會出現。。記住格陵蘭島，那塊管理混亂的大冰原！！！」川普本周稍早曾表示，他對北約的最新不滿「始於」他們反對他接管格蘭陵島的計劃。

在川呂會議召開前，白宮發言人卡洛琳·萊維特坦言，川普再次討論退出北約的問題。「我認為總統將在幾個小時後與秘書長呂特討論此事。」她在川呂會晤前告訴記者。

川普考慮從部分北約會員國撤軍

《華爾街日報》 報導指出，川普正在考慮懲罰一些他認為在戰爭期間沒有提供幫助的北約成員國，其手段可能是將美軍撤出這些國家。

在會晤呂特前，川普加大對這個已有77年歷史的聯盟的批評力度，砲轟有32個成員國的北約是紙老虎，並且表示美國考慮退出北約，主要原因是北約成員國無視了他要求軍事援助以幫助重新開放荷姆茲海峽的呼聲，該水道的關閉已導致全球油價飆升。

川普與呂特的會晤正值微妙時刻，距離美國和伊朗達成為期2周的停火協議（包括開放荷姆茲海峽）不到一天。在川普威脅要打擊伊朗民用基礎設施後，雙方達成這項脆弱的協議。川普警告，如果德黑蘭未能在總統設定的周二晚間最後期限前允許船隻安全通過荷姆茲海峽，「整個文明都將滅亡」。

北約盟國西班牙和法國禁止或限制美國在伊朗戰爭中使用2國領空或聯合軍事設施，激怒川普。不過，西班牙和法國以及其他國家同意在衝突結束後，協助國際聯盟打通荷姆茲海峽。

令川普特別不滿的英國首相施凱爾將前往波灣地區調解停火，英國希望制定海峽衝突後安全計畫，並召集32國討論重新開放海峽的方法。

盧比歐批評北約是單行道

川普長期批評北約，曾在第一個任期暗示他有權單方面退出這個歐洲軍事聯盟。然而，美國國會在2023年通過法案，禁止任何美國總統在未經國會批准的情況下退出北約。

周三（4月8日）上午，美國國務卿盧比歐在國務院與呂特單獨會面。美國國務院發表的聲明表示，盧比歐和呂特討論伊朗戰爭，以及美國為結束俄烏戰爭所做的努力，並「並加強與北約盟國的協調和責任轉移」。

3月底，盧比歐曾批判北約是一條單行道，質疑美國為何每年在歐洲國防上花費數百億美元，但是歐洲盟友卻在危機期間拒絕美國使用空軍基地。盧比歐建議重新審視北約，並專注於責任分擔，他指責北約在中東行動中缺乏支持。

「你必須捫心自問，我們為什麼要花數十億、數千億，甚至數兆美元在該地區駐紮這麼多美軍？」他質疑，華府將在戰後將重新審視與北約的關係，最終將由總統川普做出決定。

(原始連結)





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