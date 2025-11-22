美國考慮放寬「出口規範」允許輝達 H200 晶片銷往中國
火報記者 陳銳/報導
根據《路透》報導，隨著美中關係近月出現緩和，美國政府正考慮調整相關出口管制，允許輝達（NVIDIA）向中國出售其先進的 H200 人工智慧晶片。
消息人士指出，負責執行出口規範的美國商務部已著手檢視禁止向中國輸出高階 AI 晶片的既有政策，但強調討論仍在初步階段，最終決定可能隨情勢變化而調整。
白宮官員對具體審查內容不予置評，但表示政府仍會在「維護美國科技領先與國家安全」之間取得平衡。
商務部尚未回應置評請求。輝達則指出，目前的出口限制使公司無法在中國市場提供具競爭力的 AI 數據中心晶片，導致中國這個龐大市場迅速被其他海外競爭對手填補。
外界普遍認為，這項可能的政策調整與近期美中高層互動有關。上月，美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤時，雙方達成暫停科技與貿易衝突的共識，被視為關係降溫的重要信號。
儘管如此，華盛頓內部仍有鷹派人士憂心，向中國輸出更先進的 AI 晶片可能協助北京提升軍事能力，這也是拜登政府過去持續收緊出口限制的主因。
輝達於兩年前推出的 H200 AI 晶片，搭載更大容量的高頻寬記憶體，能處理更大型的訓練模型，推理速度也顯著快於前代 H100，市場估計，H200 的效能約為目前中國可合法取得的 H20 晶片兩倍。
其他人也在看
《國際產業》川普政府大轉彎 傳擬准輝達H200晶片輸中 恐掀鷹派反對
【時報-台北電】路透等外媒21日引述知情人士指出，隨著美中關係緩和，美國川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）H200晶片出口中國大陸。 匿名消息人士透露，近日川普政府內部討論允許輝達H200晶片出口中國，監管出口管制的美國商務部，也正對改變禁止向中國出口這類晶片的政策進行審查，目前華府尚未做出最終決定，這項討論也有可能不會實現。 不過，僅只是討論放行輝達H200晶片，也可視為川普政府在晶片出口管制立場上的重大轉變。 在中國方面，基於美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月底達成貿易協議，此舉可視為華府對北京的態度趨於友善，也有美媒評論，這意味著華府對北京讓步。另一方面，幾乎可以肯定此舉將受到華府對中鷹派反對，他們主要擔心向中國出口先進AI晶片，將有助於提升解放軍實力。 對輝達來說則是一次重大勝利。數月來，輝達執行長黃仁勳持續大力遊說川普政府解除對中國的晶片出口管制，強調限制出口已迫使輝達退出全球最大的中國半導體市場。 現階段川普政府批准出口中國的最先進晶片為輝達H20，H200晶片的性能是H20的2倍。H200晶片於2年前問世，較前一代H100有更多的高頻寬記憶體，能夠快速地處理資時報資訊 ・ 1 天前
輝達進駐舊金山 落腳Mission Rock
全球最具影響力的AI晶片製造商輝達（Nvidia）正式來到舊金山了。這家市值突破5兆美元的科技巨頭，已敲定在 Missi...世界日報World Journal ・ 1 天前
北市府與新壽解約！蔣萬安盼農曆年前簽約輝達、明年中動工
輝達海外總部進駐北士科T17、T18，再邁出關鍵一大步，台新新光金昨天發出重訊，表示新光人壽正式與台北市政府達成合意解約，台北市長蔣萬安今（22）天透露，最快預計跟輝達在農曆年前簽約，明年中開始動工。台視新聞網 ・ 1 天前
新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約
財經中心／台北報導北市府終於鬆口氣，週五新壽召開臨時董事會，針對北士科T17、T18地上權案，權利金共44.02億元，與北市府合意解約。台北市長蔣萬安今天公開感謝外，也預告接下來就會進行都市計畫變更，快農曆年前，與輝達簽約，目標明年年中動工，未來也會在週邊做AI相關產業規劃。台北市長蔣萬安：「非常感謝新光人壽，昨天（21日）和我們台北市政府，順利完成解約協議。」台北市長蔣萬安好心情藏不住，因為眾所矚目的輝達總部案，新光人壽召開臨時董事會，終於通過與北市府就T17、T18基地，合意解約。台新新光金發重訊，依解約協議，將塗銷地上權登記，把土地還回去，北市府則要付給公司先前的支出成本，兩塊土地權利金共44.02億。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「都市計畫變更以及，設定地上權相關的作業，也希望最快，可以在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，明年中的時候，就可以順利動工，T3T4T12以及包括周邊，以及整個台北市來做整體規劃。」輝達總部要落腳台北，9月申請成立台灣子公司，11/12輝達申請將投資額增加到10億，18號輝達副總裁拜訪北市府，遞交投資意向書，並送上輝達皮衣小熊。但一度傳出新壽要求，如果土地沒給輝達，就要要回去，副市長李四川說不可能，最後終於在11/21雙方和平分手，經濟部也核准輝達子公司增資到10億元。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／輝達官網）台北市議員（國）曾獻瑩：「新壽這次做得非常正確，不再拖泥帶水，也不再附加許多的條件，新壽為它的社會形象扳回一城，（輝達）它要設立子公司，以一個合於，台灣法律規定的法人身份，（10億資本額）符合我們，台北市政府設定地上權的規定，參考它旁邊的T16這塊土地，當初至少要7.5億的資本額，才可以設定地上權。」北市府目標，農曆年前與輝達完成地上權簽約，明年年中動工，剛好對上輝達執行長黃仁勳來台參加尾牙，以及6月出席COMPUTEX的時間，大概也是希望AI教父來台時，能一起分享好消息。原文出處：新壽通過T17、18解約！權利金44.02億 蔣萬安：春節前與輝達簽約 更多民視新聞報導關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了民視財經網影音 ・ 1 天前
輝達陰謀論2》左手換右手？財報有副本？
輝達最新財報維持著超高成長率、極高毛利率與大量自由現金流，這份好到不太真實的財報，近年來一直受到市場空方砲火攻擊，其中輝達「最麻吉」的AI雲端運算企業CoreWeave，更是炮火聚焦地。空方多次質疑輝達與CoreWeave存在著「左手換右手」的槓桿操作，且以此來助推輝達的營收與市場需求。自由時報 ・ 1 天前
美國藥品關稅衝擊啟示錄：台灣藥價會否被迫「坐雲霄飛車」？
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌 美國總統川普拋出對藥品課徵高額關稅政策，恐引發全球藥價連鎖效應。專家指出，跨國藥廠為彌補美國市場損失，可能調高其他國家售價，台灣藥價上漲風險升高，尤其影響癌症與罕病用藥。衛福部已啟動藥價監控與國際協商機制，並強調需建立藥品風險預警系統與推動本土製藥，以防成本轉嫁衝擊民眾用藥權益。近期，美國總統川普再度拋出對藥品課徵高額關稅的政策風向，立刻在全球醫藥市場投下震撼彈。台灣立法院內已有民意代表憂心，若美國藥價上漲，跨國藥廠可能將成本轉嫁至其他國家，導致台灣藥價上漲，進而衝擊民眾用藥權益，尤其是癌症病友與罕病患者。一、為何川普藥價政策會「海嘯傳到台灣」？全球藥品供應鏈高度國際化，大型跨國藥廠的研發、生產與定價策略，往往依據「全球利潤最佳化」原則運作。當美國作為全球最大藥品市場之一，採取關稅或其他貿易壁壘措施時，藥廠面臨利潤壓力，常會透過下列方式轉嫁：國際價格平衡機制：提高其他市場的藥價，以補回美國市場的損失。供貨策略調整：優先供應高利潤市場，導致其他國家面臨供貨緊縮。延後新藥引進：評估市場價格接受度後才上市，影響患者取得新藥時程。這意味著，即便台灣並未KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
川普關稅戰全球收網 台灣準備好匯率戰了嗎？Feat. 劉名寰
全球市場的風險偏好快速切換！這一周來全球主要股市大玩「變臉秀」，天天切換紅綠行情。市場報導當然把問題指向「AI泡沫」說，一直在「救全村」的輝達NVIDIA，似乎成了這次「滅村」的兇手。理智尚未斷線的經濟學者認為，或許可以觀察的更細微，今年讓股匯市激烈震盪的川普關稅「大刀」，現在進入年底收網，川普政府急推減稅、加快與歐盟、日本、韓國簽訂協議，在內政壓力下，同時讓川普政府急於為期中選舉失利止血。中時財經即時 ・ 19 小時前
輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI
輝達（NVIDIA）19日盤後公布Q3財報，秀出亮眼業績，且對第4季銷售額給出優於預期的指引，執行長黃仁勳還駁斥AI（人工智慧）泡沫聲浪，但「AI的全村希望」近來卻是遭市場「空頭」鎖定，各種「陰謀論」四起，其中輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架A自由時報 ・ 1 天前
華為新技術輝達早有同款？ 切分多方算力資源
與輝達不同的是，輝達只能綁定自家算力卡，華為Flex：ai透過軟體創新，可對輝達、昇騰以及其他第三方算力資源實現統一管理與高效利用，有效屏蔽不同算力之間的差異，為AI訓練與推理提供更高效的資源支持。Flex：ai透過算力切分技術，將單張圖形處理器（GPU）或神經網路處理器...CTWANT ・ 1 天前
關稅衝擊申援破2千家！經長承諾「撐傘」到2027年 砸250億助攻AI淨零搶海外訂單
為協助國內產業因應美國關稅帶來的供應鏈衝擊，經濟部於台北盛大舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會。經濟部部長龔明鑫出席致詞，目前企業申請該方案已破二千件，他弘強調政府對企業「雨天不收傘、擴大撐傘」到鉅亨網 ・ 1 天前
解禁？ 彭博：川普政府考慮開放輝達H200出口中國
美中地緣政治競爭是輝達能不能重新回到中國的關鍵，今天有消息指出，最近幾天川普政府內部進行開放輝達H200晶片出口中國的討論，雖然不確定會不會成真，但這個利多消息一傳出，也讓輝達股價瞬間上漲1%。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈
川普政府一天內連推兩項能源新政策：擴大近海石油開採計畫及重組能源部，目的是將石油及核能資源置於優先地位，取代先前推動再生...世界日報World Journal ・ 23 小時前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 1 天前
蔣萬安盼農曆年前與輝達簽約
記者王誌成∕台北報導 台北市政府與新壽簽署北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地解約協議。台北市長…中華日報 ・ 16 小時前
美關稅衝擊 經部4大措施受理逾2千件
經濟部日昨於台北舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，現場逾二五○位公協會及業者代表到場。經濟部長龔明鑫出席致詞表示，因應美國對等關稅，政府對產業之支持方案在資金方面，政府提供信保機制及利息補貼等協助，確保「雨天不收傘、擴大撐傘」，以支持企業進行業務擴充；提升競爭力方面，政府編列二五○億元預算協助企業投入升級轉型，尤其是導入AI、數位轉型、永續淨零等；爭取海外訂單方面，政府補助企業赴海外參展、設立據點，強化國際通路布局。截至目前為止，經濟部推出四大措施已受理超過二千件申請，顯示業界對政府資源有需求，政府將持續支援企業直到二○二七年完成轉型，並爭取更多海外訂單。後續政府推動政策也將持續依業者需求滾動式檢討，共同讓台灣更好、成為國際典範，讓業者訂單跟金流 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
Ubisoft財報延後主因會計調整，確認騰訊11.6億歐元投資將到位、加速Vantage Studios發展
針對上週無預警延後公布半年財報，並且確認停牌一事，Ubisoft稍早終於公布其2025-26財年上半年的業績表現結果，更證實延後公布財報與騰訊 (Tencent) 即將完成交易的「會計問題」有關。而隨著財報內容公布，Ubisoft也已向泛歐交易所 (Euronext) 申請恢復其股票交易。Mashdigi ・ 15 小時前
公路客運盼調運價 駕駛加薪5000
台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。中時新聞網 ・ 10 小時前
工商社論》國際金融市場動盪下的央行匯率對策
歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。工商時報 ・ 10 小時前
輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策
標普500指數周五出現5月以來最全面反彈，但周線仍跌近2%。投資人始料未及的是，在泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同...聯合新聞網 ・ 16 小時前