美國考慮放寬「出口規範」允許輝達 H200 晶片銷往中國

火報記者 陳銳/報導

根據《路透》報導，隨著美中關係近月出現緩和，美國政府正考慮調整相關出口管制，允許輝達（NVIDIA）向中國出售其先進的 H200 人工智慧晶片。

消息人士指出，負責執行出口規範的美國商務部已著手檢視禁止向中國輸出高階 AI 晶片的既有政策，但強調討論仍在初步階段，最終決定可能隨情勢變化而調整。

美國商務部正在檢視禁止向中國輸出高階 AI 晶片的政策，結果可能因情勢變動而調整。圖:istockphoto

白宮官員對具體審查內容不予置評，但表示政府仍會在「維護美國科技領先與國家安全」之間取得平衡。

商務部尚未回應置評請求。輝達則指出，目前的出口限制使公司無法在中國市場提供具競爭力的 AI 數據中心晶片，導致中國這個龐大市場迅速被其他海外競爭對手填補。

外界普遍認為，這項可能的政策調整與近期美中高層互動有關。上月，美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤時，雙方達成暫停科技與貿易衝突的共識，被視為關係降溫的重要信號。

儘管如此，華盛頓內部仍有鷹派人士憂心，向中國輸出更先進的 AI 晶片可能協助北京提升軍事能力，這也是拜登政府過去持續收緊出口限制的主因。

輝達於兩年前推出的 H200 AI 晶片，搭載更大容量的高頻寬記憶體，能處理更大型的訓練模型，推理速度也顯著快於前代 H100，市場估計，H200 的效能約為目前中國可合法取得的 H20 晶片兩倍。