美國考慮買下印度洋戰略群島！繞過英國掌握狄耶戈加西亞 印太軍事節點重新洗牌

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外媒報導，白宮正考慮向模里西斯購買查哥斯群島，甚至可能繞過英國，直接確保美國對狄耶戈加西亞基地的控制權。狄耶戈加西亞是查哥斯群島最大島，也是英美長期共同使用的印度洋關鍵軍事基地，戰略位置橫跨中東、非洲、南亞與印太航線。



查哥斯群島主權爭議多年，英國先前已面臨國際壓力，討論將群島主權移交模里西斯，但狄耶戈加西亞基地對美英軍事部署極為重要。若主權安排改變，美國擔心基地長期使用權、控制權與戰時後勤部署出現變數，因此才傳出白宮考慮直接介入。

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這不是地產新聞，而是軍事地理政治。狄耶戈加西亞可支援美軍在印度洋、中東、波斯灣與印太地區的行動，是美軍全球部署中極具價值的戰略節點。當中東戰火、紅海危機、荷莫茲海峽壓力、南海與台海風險同時升高，美國對印度洋基地安全的敏感度也跟著上升。



放在台灣角度，這件事提醒外界，美國的印太戰略不只看第一島鏈，也不只看日本、關島、菲律賓與澳洲。印度洋基地、波灣補給線、紅海航道與南海通道，都會影響美軍在台海危機中的後勤、投射與持續作戰能力。



後續要看白宮、英國與模里西斯是否正式回應，相關構想是否進入外交談判。如果美國真的把印度洋基地控制權提升到主權安排層級，代表全球戰略節點正在重新洗牌，印太安全也將從第一島鏈一路延伸到印度洋。

（圖片來源：AI生成）

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