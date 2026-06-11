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美國聖塔菲CURRENTS藝術節 展演臺灣新媒體藝術實力

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】在文化部駐休士頓辦事處臺灣書院支持下，臺灣新媒體藝術家張欣語、段沐、李宸安、周柏慶，以及陽明交通大學副教授侯君昊等將赴美國聖塔菲參與第17屆「CURRENTS 2026新媒體科技藝術節」（CURRENTS New Media—Art & Technology Festival）。活動將於6月11日展開，展演場地橫跨聖塔菲文化博物館、美國原住民藝術學院數位穹頂及RELAY Santa Fe等藝文空間，以原創作品登上國際舞台，促成臺美機構跨國合作。

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美國聖塔菲CURRENTS藝術節 展演臺灣新媒體藝術實力

「臺灣展演計畫」（Taiwan Showcase）將呈現3組風格各異的作品，包括侯君昊、李宸安及周柏慶合作以機械連桿與軟性氣囊構成的《非碳基植物學》仿生動力裝置、段沐運用生成式AI、實景影像與中世紀手抄本製作的《盜字者》錄像作品，以及張欣語探討聲音空間性、機制及訊號轉譯的《Sensation（remix）—Space adventures》音像展演等。

此外，臺灣當代文化實驗場（C-LAB）也將與美國原住民藝術學院（IAIA）合作展映穹頂影像作品《入岫：穹頂》，藉電腦演算法迭代演化虛擬生命，以投影與多聲道音頻呈現其演化樣貌，並探問程式意識。本次參展透過橫跨仿生裝置、錄像影像、音像展演與穹頂沉浸的多元創作，呈現臺灣新媒體藝術在技術實驗與文化思辨之間的當代面貌。

「CURRENTS藝術節」創辦於2010年，是美國當代新媒體藝術圈重要觀摩與交流平台，歷年吸引世界各地享有盛譽及新銳科技藝術家參展，其所在地新墨西哥州近年發展為電影與數位媒體等創意產業的樞紐，提供當地文化創新與交流深厚基礎。

駐休士頓辦事處臺灣書院副主任林忠憲表示，「臺灣展演計畫」由CURRENTS藝術節、臺灣書院及C-LAB等3方首度合辦，期盼建立臺美新媒體藝術社群交流網絡，透過與美南地區國際新媒體藝術節對接，共同關注新媒體如何透過創新藝術手法促進觀念對話與社群參與，實踐當代藝術的社會使命。

藝術團隊返臺後，C-LAB將另規劃線上分享座談，將參展觀察與海外潮流帶回國內，與新媒體藝術圈共享，詳情請關注C-LAB官網。