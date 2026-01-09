美國聚焦委內瑞拉 分析：給中國向日本施壓機會
（中央社台北9日電）中國近日加大對日本施壓，包括加強軍民兩用物項對日本出口管制，以及對產自日本的半導體化學品進行反傾銷調查。分析認為，當前美國專注於委內瑞拉事態，給予中國向日本施壓的機會。
去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，中國採取一連串反撃行動，包括呼籲中國公民暫時避免前往日本。中國本月6日宣布即日起加強軍民兩用物項對日本出口管制；7日再宣布對原產日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷調查。二氯二氫矽是一種半導體化學品，主要用於晶片製造過程。
香港南華早報今天報導，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示，中國此舉「與委內瑞拉事件同時發生是有原因的」。
美國3日對委內瑞拉發動攻擊並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。艾雷洛表示，中國可能認為當前美國專注於西半球事務，並不會就目前日本的問題向中國施壓。
關西外國語大學（Kansai Gaidai University）副教授柯甘（Mark Cogan）表示，美國專注於委內瑞拉的事態，可能助長了中國採取更具侵略性的姿態，即使中國知道其二氯二氫矽主要來自日本及歐洲，而目前沒有證據顯示，中國對來自日本的二氯二氫矽發起反傾銷調查後有其他替代品。
報導表示，中國的稀土資源優勢和日本的晶片主導地位被視為兩國爭端中潛在的關鍵籌碼。
有專家認為，中國對來自日本的二氯二氫矽發起反傾銷調查的舉動並不容易理解，因為可能會傷害中國國內市場；但中國可能想支持國內與二氯二氫矽相關產業，並藉此表明中國在向日本施壓上不會讓步。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150109
其他人也在看
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 17 小時前 ・ 129
日本參議員石平訪台「給習近平補上一拳」矢板明夫：戳破中共謊言
[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」，稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫狠酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！ 矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。 矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 34
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
柬埔寨瞎扯「台灣是中國的」 外交部震怒開嗆
即時中心／張英傑報導柬埔寨於去（2025）年底，中國發動「圍台軍演」之際，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，荒唐且嚴重悖離事實的言論，嚴重貶損我國主權。對此，我國外交部震怒並呼籲柬埔寨，切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書！民視 ・ 1 天前 ・ 22
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 44
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 51
韓國隊地獄賽程！地獄級「晚接早」先戰日本！不到12小時後再遇台灣隊
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日在日本東京巨蛋開打，同組別的日本、韓國、台灣隊亞洲三國棒球強權加上澳洲和捷克，要爭搶只有2個名額的晉級門票！賽程方面，地主日本隊擁有優勢都是晚場，而台灣、韓國都有「晚接午」賽程，其中又以韓國賽程最「硬」，晚場打晚日本後日午場再對台灣，堪稱是「地獄級」安排。FTV Sports ・ 52 分鐘前 ・ 6
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 1
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 67
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 123
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 67
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 2
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 10
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5