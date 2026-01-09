美國聚焦委內瑞拉 分析：給中國向日本施壓機會

（中央社台北9日電）中國近日加大對日本施壓，包括加強軍民兩用物項對日本出口管制，以及對產自日本的半導體化學品進行反傾銷調查。分析認為，當前美國專注於委內瑞拉事態，給予中國向日本施壓的機會。

去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事說」後，中國採取一連串反撃行動，包括呼籲中國公民暫時避免前往日本。中國本月6日宣布即日起加強軍民兩用物項對日本出口管制；7日再宣布對原產日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷調查。二氯二氫矽是一種半導體化學品，主要用於晶片製造過程。

香港南華早報今天報導，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示，中國此舉「與委內瑞拉事件同時發生是有原因的」。

美國3日對委內瑞拉發動攻擊並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。艾雷洛表示，中國可能認為當前美國專注於西半球事務，並不會就目前日本的問題向中國施壓。

關西外國語大學（Kansai Gaidai University）副教授柯甘（Mark Cogan）表示，美國專注於委內瑞拉的事態，可能助長了中國採取更具侵略性的姿態，即使中國知道其二氯二氫矽主要來自日本及歐洲，而目前沒有證據顯示，中國對來自日本的二氯二氫矽發起反傾銷調查後有其他替代品。

報導表示，中國的稀土資源優勢和日本的晶片主導地位被視為兩國爭端中潛在的關鍵籌碼。

有專家認為，中國對來自日本的二氯二氫矽發起反傾銷調查的舉動並不容易理解，因為可能會傷害中國國內市場；但中國可能想支持國內與二氯二氫矽相關產業，並藉此表明中國在向日本施壓上不會讓步。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150109