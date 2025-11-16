美國聯手多明尼加緝獲走私船攔截古柯鹼500公斤

美國聯手多明尼加緝獲走私船，攔截古柯鹼500公斤！多明尼加國家緝毒局（National Directorate for Drug Control）15日發表聲明指出，這次在多明尼加海岸附近的緝毒行動是「為支持美國南方司令部（United States Southern Command）的『南方之矛』行動」。

美國聯手多明尼加國家緝毒局15日聯手緝獲走私船攔截古柯鹼500公斤。（示意圖／AFP／Getty Images）

美國與多明尼加聯合展開的緝毒行動，15日緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼的船隻，此行動正值美國在拉丁美洲大規模增兵之際。

廣告 廣告

美國在拉丁美洲部署軍艦與戰機旨在打擊其所宣稱，由「毒品恐怖主義」集團營運的販毒船隻。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日宣布的「南方之矛」行動是其中一部分。

法新社報導，多明尼加國家緝毒局表示，他們與美國聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration）密切合作，成功攔截這艘船。緝毒局指出，行動小組展開海陸空聯合大規模行動，緝拿駕船接近多明尼加沿海的多名人員，船上載有大量疑似毒品。

緝毒局表示，2名多明尼加公民被捕，執法人員從這艘長約8.23公尺、配備2台舷外發動機的船隻上，繳獲484包古柯鹼，總重近500公斤。

即使美國聲稱「南方之矛」行動在打擊由「毒品恐怖主義」集團營運的販毒船隻，但委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指責美國總統川普正準備推翻他所領導的政府。

自9月以來，美國已在此區域轟炸21艘涉嫌販毒船隻，造成至少80人死亡。美國指責馬杜洛領導一個販毒集團，並懸賞5000萬美元捉拿杜洛。川普並在14日表示「大致」決定對委內瑞拉的下一步行動，但拒絕透露更多細節。

Yahoo奇摩關心您：珍惜生命，拒絕毒害；一人吸毒，全家受苦。

※ 毒品危害防制諮詢 24 小時專線：0800-770-885（請請你、幫幫我）