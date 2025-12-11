美國聯準會宣布降息1碼 童子賢：符合市場預期

和碩董事長童子賢認為，聯準會宣布降息，符合市場預期。戴嘉芬攝



美國聯準會（Fed）宣布降息一碼，美股大漲，台股早盤未見漲勢。針對Fed降息，和碩董事長童子賢今日（12/11）表示，美國啟動降息，符合市場預期，降息對美國政府來說，可緩解財測負擔，也能進一步活絡經濟。

玉山科技論壇今日舉辦「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會。童子賢以理事長身分出席，會前接受媒體聯訪。

童子賢分析，聯準會降息的影響非常直接，「用白話文來講就是，會有更多的資金流到市場，對於股市、房地產和相關商品都有推波助瀾的效果」。

廣告 廣告

他認為，川普政府不斷促請聯準會降息有2層意義，首先是財政負擔，美國政府的國債相當可觀，每年要付的利息就超過一兆美元，財政收入才接近五兆，光利息負擔就非常重。

其次是經濟層面，為了讓美國經濟活絡，市場上的貨幣流通要充足，「川普大概是認為讓聯準會降息是一個重要的措施」。

談到聯準會的決策過程，童子賢表示，貨幣政策也是需要穩定的一個政策。「川普不斷發表對聯準會主席不滿的言論，但世界各國的央行都有一定的獨立性。」

他稱讚美國聯準會的獨立性，認為他們能夠「拗到很久了」。對於市場來說，降息已經被期待大半年了，此時宣布降息「符合預期」，對全球市場來說，也能出現短暫的熱潮。

對於台灣的產業現狀，童子賢則提到，今年11月台灣產業出口值已創新高，「看起來目前是在很興旺的狀態。」

更多太報報導

快訊／台積電完成秒填息！早盤最高漲至1515元

聯準會中性偏鴿降息重啟印鈔！ 科技股回穩走強、台積電ADR彈2.22%再創高

川普解禁輝達H200銷中「25％費用台灣出錢？」 童子賢澄清：僅代收代付