美國聯邦司法部開始調查美聯儲主席鮑威爾

（德國之聲中文網）美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)周日(1月11日)表示，美國司法部已向美聯儲發出傳票開始司法調查。

調查的事件是美聯儲大樓的翻新項目，去年夏天，鮑威爾曾在國會進行了相關作證。他表示，聯邦政府威脅對該事件提起訴訟。鮑威爾稱，此舉不過是一個“借口”，目的是進一步向美聯儲施壓，實現降息。

鮑威爾在簡短的聲明中表示，“我高度尊重我們民主制度中的法治和問責制。任何人，當然也包括美聯儲主席，都不能凌駕於法律之上。”

他同時強調，必須將這一罕見的行動，放在政府持續威脅和施壓的背景下解讀，“這一新的威脅與我去年6月的證詞或美聯儲大樓的翻新毫無關聯。也與國會的監督職能無關。這些都是借口，”

鮑威爾聲稱，“這裡的關鍵點是，美聯儲是否繼續根據數據和經濟狀況來設定利率，抑或讓貨幣政策在政治壓力和恐嚇面前敗下陣來。”

在接受NBC新聞采訪時，特朗普表示對調查美聯儲事件毫不知情：“不，我根本不會考慮那樣做。”

自特朗普去年1月第二次入主白宮以來，一直要求美聯儲降息，指責美聯儲阻礙了經濟發展。盡管法律保護美聯儲主席不會被總統直接解雇，但特朗普多次公開聲稱鮑威爾不是這個位置的合適人選。

鮑威爾美聯儲主席的任期將於今年5月結束。特朗普最早可能在下個月提名下一任主席，之後還需參議院確認。

作者: 德正