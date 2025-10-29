美國聯邦政府關門滿月 農業部將停發食物券衝擊弱勢

由西班牙名廚安德列斯主持的世界中央廚房，27日在華府發便當，因為美國政府關門快1個月，公務員領不到薪水，沒錢餵飽肚子。

國會圖書館職員說道，「如果我2次薪水都領不到，基本上就撐不下去。」

交通部員工柯林斯表示，「我目前被迫放無薪假，我是非豁免員工，所以不用進辦公室，也不會拿到薪水。」

這是世界中央廚房創立以來，第二次為華府公務員免費發餐，上一次在2019年也是因為府會預算喬不攏、發不出薪水。放無薪假的日子不好過，拿不到薪水還得上班的人更難受，全美國有超過6萬名塔台和運輸安全局人員考慮要兼差謀生。

全美空中交通管制員協會人員勞許認為，「我們得想辦法用少許積蓄撐下去，或找些額外收入，要不要去開Uber？要不要去做外送？」

政府關門、錢撥不下來，受苦的不只公務員，就連上學都受影響，喬治亞3家幼教機構向社區基金會請求支援，確保超過5500名兒童能繼續上學，不過農業部下月起停發食物券，是更大一波生存大衝擊。

北卡羅來納州總檢察長傑克森指出，「聯邦糧食補助計畫（SNAP）是我們州和全國最主要的糧食援助方式，幫助那些買不起食物的人。」

農業部不發食物券，首當其衝就是4000萬低收入戶，眼見全美挨餓人數將噴射增長，氣得包括北卡羅來納在內25州集體告官。

傑克森另外說道，「他們這樣是在以政府關門『玩弄政治』，刻意在這痛苦時刻讓人民受更多苦，這是錯的，也違法。」

北卡州政府指責農業部明明有緊急資金卻凍結不用，更是越權取代國會職能。地方食物銀行也暗暗叫苦，以紐約市為例相當於每月失去聯邦補助9500萬份餐盒。

紐約市食物銀行資深副總裁霍爾提到，「想到可能會有成千上萬的紐約人，現在被迫排隊領食物，而他們過去根本不需要這樣。」

政府斷炊，數十萬家庭轉向慈善機構，不只壓力大，更是獨木難支，貨架上存糧正以驚人速度銳減，全美糧食危機已近在眼前。

