美國股市適逢感恩節休市一天 台指期夜盤高檔震盪收跌24點

美國股市週四因適逢感恩節休市一天。（示意圖：motion elements）

美國週四因適逢「感恩節」聯邦法定假日，美國股市與債市皆休市不進行交易，台指期夜盤高檔震盪，跌24點收在27555點。週五美股將提前3小時收盤，至今年年底前還有1次休市日。（請聽AI報導）。

投資人押注美國聯準會12月降息的機率升高，美股主要指數週三寫下4連漲後，週四適逢感恩節，市場休市1天，美國感恩節是美國在每年11月第4個星期四慶祝的聯邦假日，起源於1621年清教徒與原住民的豐收慶典，如今已演變成家庭團聚的重要節日，因適逢感恩節，美國股市與債市11月27日都休市，11月28日才會恢復正常交易。

感恩節之後的星期五被稱為「黑色星期五」，美股在這1天提前3小時收盤也形成了傳統，因此11月28日會於美東時間下午2點、台灣間11月29日凌晨3點提前收盤，至今年年底前，美股還有1次休市日，為12月25日的耶誕節，為配合耶誕節，12月24日耶誕夜也將提前收盤。

以上新聞由楊清緣編輯，AI播報。