美國能幫多少忙？谷立言認：與友盟抗敵意志息息相關

國防安全研究院今（22）日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，國防院董事長霍守業一級上將、美國在台協會處長谷立言，均親自出席談話。霍守業指出，國家戰略是由安全戰略與發展戰略交互而成，軍方需善於用兵、精於備戰，有準備才能止戰。谷立言則表示，抗敵意志與備戰決心息息相關，台灣的決心更勝2022年以前的烏克蘭，台灣也正著手增加支出，但最重要的是讓「支出的方式變得更聰明」。

霍守業致詞表示，國家安全是有代價的，除了我們的國軍晝夜不停地在捍衛國家，我們也不斷的強化國軍的實力，國家戰略是由「安全」與「發展」交互而成，有安全才有發展，有發展才能充實安全的能量，國家發展才能得到保障。台灣要有要有嚇阻能量，才能防止戰爭。

他強調，古人云「善戰者善於止戰」善戰是善於用兵，精於備戰。官兵的戰略戰術、戰鬥戰技非常的強韌，我們的武器裝備能夠獲得跟敵人水準一樣的能量；因此，有準備戰爭才有機會能化解戰爭，才有能力來避免戰爭。

谷立言則表示，美國《國家安全戰略》進一步明確指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連接東海與南海，並提供通往太平洋的直接通道，加上台灣巨大的經濟重要性，這一戰略位置使得嚇阻台海衝突對於美國、世界，當然還有台灣的安全至關重要。正如川普的《國家安全戰略》所述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略。

而美國能幫多少忙，取決於友盟努力自衛的程度有多少。他分享，美國訪客來訪時總是問「台灣的抗敵意志如何？」他則指出民調表示，願意保衛家園的台灣民眾比例，甚至比2022年2月前受訪的烏克蘭人還要高。同樣重要的是，抗敵意志與備戰決心息息相關。

日前，台灣成功將義務役期從4個月延長至12個月，並改革了後備部隊，顯著充實了具備戰備能力的人員庫。一支訓練有素且裝備精良的待命後備部隊，對任何潛在的侵略者都是重要的嚇阻力量。

而另一個關鍵變革是灌輸「任務式指揮」（國軍稱去中心化、分散式指管）的概念。這是民主社會相對於威權社會所享有的不對稱優勢。賦予戰場上熟練的下級指揮官信任，在沒有上級詳細指示的情況下執行指派任務，不僅提供應對關鍵指揮管制節點（C2）遭攻擊時的韌性，也提供了作戰彈性。

谷立言說，「招募與留營率達到近年新高，這一點不足為奇」。台灣軍人現在需要的是完成任務的工具。這就是為什麼賴總統承諾在2030年前將台灣國防開支增加到GDP的5％，這包括透過1.25兆台幣的特別預算。他指出，台灣正著手增加支出，但最重要的是，「支出的方式變得更聰明」。

他指出，「美國完全致力於盡快交付關鍵系統」。美方也正與台灣產業界合作，擴大國內國防工業基礎。這些國防與科技夥伴關係不僅將提升台灣的自我防衛能力，還將擴大台灣的製造能力、提供就業機會，並讓台灣轉型成為可信賴全球國防供應鏈中的重鎮。

