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美國能源部長 Wright 近日表示，通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻流量正呈現「非常有意義」的增長。這條關鍵水道是全球石油供應命脈，其航運活動增加反映了能源市場與地緣政治的最新動向。

美國能源部長 Wright 在最新談話中指出，位於中東地區的關鍵航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），其船舶通行量近期出現了顯著的上升趨勢。他形容這種增長是「非常有意義」的，顯示出全球能源運輸活動正在升溫。

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荷姆茲海峽被視為全球最重要的石油運輸咽喉點，每日有大量的原油與液化天然氣（LNG）從此處運往世界各地。Wright 的觀察引發了市場對於能源供應鏈穩定性的關注，尤其是在當前地緣政治局勢多變的背景下，航運量的增加可能與各國調整能源儲備或產油國出口策略有關。

儘管 Wright 並未詳細說明流量增加的具體原因，但這項數據對於分析全球經濟復甦力道以及能源價格走勢具有參考價值。能源專家指出，荷姆茲海峽的交通狀況一向是觀察中東局勢與全球能源安全的重要指標，後續發展仍需密切監控。

原文出處：美國能源部長指出荷姆茲海峽航運量顯著增長

本文由AI協作，經編輯審核後發布