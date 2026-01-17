美國能「整碗捧走」台積電嗎？ 外媒曝亞利桑那州廠投資時間軸與現況



台積電董事長魏哲嘉昨天表示將在亞利桑那州購地打造超大型晶圓廠聚落，被質疑是台美關稅「讓步條件之一」，不過財務長黃仁昭受訪否認，直指是因為看好

AI熱潮，並強調先進技術仍留在台灣。

紐約時報報導，美國總統川普政府與台灣敲定1項關鍵貿易協議，將降低台灣出口到美國產品的關稅，並要求全球最大晶片製造商「台積電」在美國進行更大規模的投資。

報導也提到，知情人士表示，協議將把美國對台灣商品的關稅稅率降至15%，與日本和南韓等亞洲盟友達成協議後適用的水準一致。條件是台積電將承諾在亞利桑那州再興建至少5座半導體製造設施（晶圓廠），讓它在該州的廠房數量翻倍。

根據《路透社》、《自由時報》報導，台積電目前在亞利桑那州已興建3座晶圓廠，台積電正在申請第4、第5與第6座晶圓廠，還有2座先進封裝廠、1處研發中心的建造許可，承諾投資1650億美元（約新台幣5.2兆元）正逐步落實。

2020年5月：根據《路透社》報導，台積電宣布投資120億美元（約台幣3794億元），在亞利桑那州興建半導體製造廠。

2024年4月：台積電宣布在亞利桑那州建蓋第3座工廠，投資金額超過650億美元（約台幣2兆元）。

2025年3月：台積電投資美國金額擴大至1650億美元，其中包括3個新的晶圓廠、2個先進封裝廠和1個研發中心。

2026年1月：台積電在亞利桑那州購買第2塊土地，同時也申請第4、第5與第6座晶圓廠，還有2座先進封裝廠、1處研發中心。

第1座晶圓廠：興建完成，2024年第4季採用4奈米技術大量生產。

第2座晶圓廠：興建完成，預計採用3奈米製程技術，於2027年下半年開始量產。

第3座晶圓廠：2025年4月動工，將生產2奈米製程技術，預計2030年左右量產。

