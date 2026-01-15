美國膳食指南大翻轉！全脂牛奶發酵食物成新寵？營養師警告：國人不宜全盤照搬

[Newtalk新聞] 美國最新公布的膳食指南與過去建議出現劇烈翻轉，引發全球營養界熱議。此次指南大幅削減全穀類攝取量並調高蛋白質比例，更首度將全脂牛奶與發酵食物列入推薦，為了透過原型食物解決慢性病醫療支出問題。營養師許恬維分析，雖然新標準具有參考價值，但台灣人若要完全照單全收仍須謹慎評估。





許恬維說明，此次指南極度強調「真食物」，與超加工食品形成強烈對立。美國過去因為歷史及政策因素，生產許多超加工食品像是含糖麥片、冷藏微波餐、麵包等，這類食品通常高熱量、高糖分且營養價值低。許恬維指出，長期攝取容易導致健康問題甚至慢性病，因此指南大力強調吃原型食物才能攝取更多纖維素、微量營養素及適量熱量。不過，許恬維表示，這也將是美國政府財政的一大挑戰，超加工食品通常價格便宜，高油高糖也讓人吃起來更滿足，若希望國人吃得更健康，或許需要加入補助，以讓美國人更願意吃原型食物。

許恬維指出，針對飲食結構的變動，建議已從原本的三角形改成以全穀類為基礎的倒三角形，全穀類建議量變為一天僅2-4份，換算成五穀飯約一天僅半碗到1碗。許恬維對此項建議持中立態度，認為直接建議少吃全穀類的好處是能避免民眾混淆全穀類跟精緻醣類，例如其實添加穀粉的吐司仍有精緻澱粉。但許恬維表示，如果飲食特別注重健康，澱粉選擇好的全穀類、補充適量蛋白質及蔬果，搭配足夠運動，不一定要吃到這麼少。許恬維進一步強調，依照亞洲人的飲食型態以全穀雜糧類為主，要改成大量蛋白質飲食比較困難，且蛋白質類食物在費用上，也比全穀雜糧類來得昂貴許多。





至於蛋白質建議量從每公斤體重0.8公克提升至1.2至1.6公克，許恬維表示，蛋白質增量可以減少肌少症發生，且多吃蛋白質後，攝取過多糖分或澱粉的機會就會下降，是可行的政策方向。然而，紅肉也出現在建議清單中，許恬維指出這部分需要多加注意，因為吃太多紅肉像是牛肉、豬肉等，含有的飽和脂肪會增加心血管疾病風險。這部分可能是為了呼應選擇原型食物，只要不吃超加工食品，對身體傷害較少，但許恬維表示，最好的建議仍是攝取白肉如雞肉、海鮮或植物性蛋白質，對身體及心血管負擔較小。





脂肪與用油方面，許恬維指出，應優先選擇植物油，尤其是橄欖油。雖然此次指南也把奶油及牛油列入可選擇油種，但建議此類飽和脂肪不超過總熱量的10%。許恬維表示，奶油與牛油僅是相較於超加工食品時較好的選擇，其飽和脂肪比例高，攝取過多仍對心血管有害，還是應該少吃。





在蔬果攝取部分，美國建議每天吃3份蔬菜及2份水果。許恬維說明，台灣的建議標準更高，建議成年男性及青少年每日吃9份蔬果(5份蔬菜、4份水果)、少女及成年女性吃7份蔬果(4份蔬菜、3份水果)、學齡前兒童吃5份蔬果(3份蔬菜、2份水果)。





至於牛奶攝取，許恬維指出，牛奶建議從脫脂、低脂變成全脂，且一天喝3杯。許恬維表示，贊同選擇全脂牛奶，因為其中的油脂含有共軛亞麻油酸(CLA)以及維生素D，有助代謝脂肪及補充所需維生素，且油脂有助增加飽足感，可以減少吃其他零食的可能性。許恬維說明，要注意美國建議一天3杯的限制量，而台灣的建議量則是一天2杯，否則可能攝取過多飽和脂肪。





腸道健康也是此次亮點，許恬維進一步強調，指南建議選用泡菜、酸菜、克菲爾等發酵食物增加好菌，非常樂見此項建議。許恬維表示，腸道健康與免疫力、穩定情緒、預防失智及控制體重息息相關，好處非常多。在糖分限制方面，許恬維指出，從原本熱量10%的限制變為不建議食用任何添加糖，至少每餐額外糖分不超過10公克，許恬維表示，糖分僅是為了增加食物適口性，因此樂見此項調整。





許恬維表示，酒精建議量從原本的飲用限制改為「喝越少越好」，因為酒精中的乙醇對身體是毒，會增加肝臟負擔。最後，許恬維指出，無論新舊版膳食指南皆建議限制鈉離子攝取，若符合標準，不建議飲食添加任何含有鹽分的調味。許恬維說明，加工食品為了保存一般含有高量鈉，這再次顯示不吃加工食品是更健康的選擇。

