美國致命「冬季風暴」！釀70死、33.2萬戶停電 專家：幾乎全境0度下

美國南部多個地區受到冬季風暴影響，有33.2萬住戶、商家還在停電中。示意圖／翻攝自Pixabay

連日低溫！美國南部多個地區受到低溫、大規模停電困擾，有車輛被困在數條高速公路上數個小時。28日官員發出警告，指出許多民眾受困在家中，缺乏食物、藥品等生活必需品。官方指出，這波寒流是密西西比州超過30年以來最嚴重的冬季風暴，全美至少已經有70人死於這波寒流。

密西西比州30年來最嚴重冬季風暴！至少70死

據《美聯社》報導，美國密西西比州當局已經出動135輛鏟雪車，並派遣國民兵駕駛拖吊車前往55號、22號州際公路，協助清理冰雪災情，導致車輛棄置、交通癱瘓的路段。由於該地區缺乏應對冬季風暴的設備，再加上白天低溫未回升、夜間持續低於冰點，導致數以萬計的住宅、商家處於停電狀態；一名78歲的女駕駛表示，她困在22號州際公路上動彈不得超過14小時，一度擔心自己會被凍死，「無處可去、什麼都做不了，也沒有人來救我們」。

廣告 廣告

截至28日美國約有33.2萬住戶與商家仍然停電中，其中大多集中在田納西州、密西西比州。目前全美已經有70人死於這波致命的寒流。位在田納西州哈丁郡（Hardin County），以及密西西比州東北部的奧爾康郡（Alcorn County）政府的緊急事務局，都接到大量民眾的求救電話，內容涉及食物、飲水、藥物等基本物資即將用盡。奧爾康郡緊急事務局長伊凡．吉本斯（Evan Gibens）表示，目前已將200人安置在地方體育館中。

田納西州納許維爾（Nashville）地區仍有超過10萬戶停電，納許維爾電力公司副總裁貝克（Brent Baker）表示，至少要等到週末才能夠修復電力，但不排除要花費更久的時間。氣象預報指出，美國東部的低溫天氣將持續至2月，本週末還會有新一波北極冷空氣南下。另美國國家氣象局警告，納許維爾等地再度出現大規模降雪的機率不高，但週末氣溫恐降至個位數低溫，體感溫度將低於零度。

冬季風暴橫掃美國！鄭明典：幾乎全境都在0度下

另外，美國卡羅萊納地區（The Carolinas）週末將會受到冬季風暴襲擊，這場暴風雪可能會導致南北卡羅萊納州都出現大規模積雪，預計在30日山區開始下雪，並在晚間迅速向東蔓延。預計30日晚間道路將結冰，並被積雪覆蓋，積雪預計超過6英吋（約15.2公分）。此外，31日下午風雪將會減弱，但海拔較高的地區可能會持續下雪。在雪停後風勢將會加大，預計31日至1日體感溫度將會降至零度以下。

對此，前氣象局長鄭明典在臉書發布貼文，並分享一張美國的地面溫度圖，他指出這次美國不只冷，降雪範圍和降雪量都很可觀，藍色線、綠色線交界的紅線就是0度線，「美國除了西部沿海、西南和南部少數地區外，幾乎全境都在0下的冰凍天氣，且北極冷空氣外流尚未到底，後面還持續有冷空氣持續影響」。



回到原文

更多鏡報報導

男假冒SWAG員工「開價2.5萬」拍片！完事沒付錢就落跑 2女驚覺受騙

幾小時聯絡不到女兒！母一查「手機定位」崩潰：她死了

長大才知道超髒！全家共用浴巾20年、內衣褲混洗 她崩潰：爸媽捨不得換

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手