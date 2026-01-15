美國與丹麥就格陵蘭島問題會晤 雙方將組建高層工作組

▲格陵蘭島首府努克（Nuuk）

【記者 沁諠／編譯】丹麥外交大臣拉斯穆森14日在華盛頓與美方會晤後強調，不尊重丹麥領土完整和格陵蘭人民自決權的觀點“完全不可接受”，雙方仍然存在“根本性分歧”，但將繼續對話，並決定組建高層工作組。

拉斯穆森和格陵蘭島自治政府外交部長莫茨費爾特，同美國副總統萬斯和國務卿魯比奧當天在白宮舉行會晤。

拉斯穆森在會晤後與莫茨費爾特共同舉行的記者會上說，他們同美方就如何確保格陵蘭島長期安全進行「坦誠而富有建設性」的討論。丹麥認為，格陵蘭島的長期安全在現有框架內也可以得到保障，即1951年美國同丹麥所簽署關於格陵蘭島國防的協議以及北約條約。

拉斯穆森還說，美國“收購”格陵蘭島“絕對沒有必要”，並強調丹麥與美國有著長期穩定的外交關係，此次會晤能緩和緊張局勢。

他表示，即將組成的高階工作小組應著重探討如何化解美國的國家安全關切，同時尊重丹麥的底線。預計該工作組將在幾週內舉行首次會議。

莫茨費爾特表示，加強與美國的合作至關重要，但這並不意味著“我們想被美國控制”，而是“我們作為盟友應該如何加強合作，這符合我們所有人的利益”。

當天早些時候，美國總統川普在社群媒體上發文，再次表示美國需要得到格陵蘭島，並稱這對美國正在建設的「金穹」飛彈防禦系統至關重要。若格陵蘭島在美國手中，「北約將變得更加強大和有效率」。

路透社和益普索集團14日公佈的一項聯合民調結果顯示，僅17%的美國民眾支持接管格陵蘭島，47%表示反對。大約三分之二的美國人表示，他們擔心佔領格陵蘭島的行動可能會損害北約並破壞美國與歐洲國家的關係。

格陵蘭島位於北美洲東北方，是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一座軍事基地。川普2025年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。對此，丹麥等歐洲國家強烈反對。 （照片翻攝維基百科）