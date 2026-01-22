美國與北約達成協議 川普保證不會對格陵蘭動武

川普與北約針對格陵蘭問題達成協議，將以確保美國安全為重。(圖片來源/pixabay)

美國總統川普（Donald Trump）和歐洲國家為了格陵蘭島主權問題，煙硝味四起，但是在雙方舉行會談後，傳出達到若干共識的進展，美國股市1月21日上演慶祝行情。

美股道瓊工業指數周三跳漲近600點，標普500指數與那斯達克指數同步上揚約1.2%，美債殖利率大幅下滑。

川普在社群媒體Truth Social發文表示，美國與北大西洋公約組織（NATO）已經達成潛在協議的架構，是一次「富有成效的會談」，如果能確切地實施，對於格陵蘭島，乃至於整個北極地區都是一件好事。

北約會談並未觸及格陵蘭主權議題

但川普並未透露更多細節，僅表示更多資訊會隨著雙方討論的進展公佈。根據北約的說法，川普所提及的「架構」，重點將是放在保衛北極地區的安全。

丹麥外交部長 Lars Rasmussen表示，會談結果比預期好，接下來談判重點將是，如何在尊重丹麥國王的底線上，舒緩美國對北極地區安全的疑慮。對於外界關注的格陵蘭主權問題，這次北約會談是否出現解決的契機，川普並未說明，北約秘書長Mark Rutte則透露，會談並未觸及此關鍵議題。

川普在接受《CNBC》採訪時表示，雙方若達成協議，將會是永久性的，其中可能涉及格陵蘭的礦產開採權，以及規劃的「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統的部署。

根據川普的構想，金色穹頂系統是一個覆蓋陸地、海洋和太空，由攔截器和探測器組成的屏障，目的是保護美國免受長程飛彈的襲擊。

川普釋善意，保證不對格陵蘭動武

川普在達沃斯世界經濟論壇上表示，他不會對格陵蘭動用武力，希望透過談判來確認其歸屬權。他在接受《CNN》採訪時表示，關於格陵蘭議題架構的會談，進展相當順利，內容涵蓋了美國的所有需求，尤其是國家安全上。

關於格陵蘭的爭議，川普主張，一旦俄羅斯或中國侵略格陵蘭，丹麥將無力保衛。對歐洲國家而言，美國意在試圖佔領格陵蘭，恐導致北約分崩離析。

格陵蘭地處北極，比起丹麥，距離美國更近，且位居俄羅斯和美國之間，最短的飛彈飛行路線上，儘管美國在格陵蘭設有一處軍事基地，川普仍認為，中國和俄羅斯在北極地區軍事活動頻繁，已經造成美國國安問題，因此擁有格陵蘭至為重要。

對此，北約發言人哈特（Allison Hart）表示，美國所關切的北極地區安全問題，已經納入架構當中，北約將透過7個北極盟國集體府力來確保北極安全。

根據《紐約時報》（New York Times）報導，這項潛在計畫可能使美國獲得格陵蘭部分土地的所有權，並建造美軍基地。根據與丹麥的現有協議，美國可以向格陵蘭派遣任意數量的軍隊，目前已在其位於領土西北角的皮圖菲克基地常駐100多名軍事人員。

