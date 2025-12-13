美國與泰柬通話調停後 柬埔寨指控泰國繼續轟炸

（中央社柬埔寨班提米安夏省13日綜合外電報導）儘管美國總統川普（Donald Trump）稍早宣稱，泰國與柬埔寨已同意停火，但柬埔寨今天主張，在川普宣布此事過後數小時，泰國仍繼續轟炸柬國領土。

法新社報導，泰國與柬埔寨因為長年的邊境問題，自本月8日以來又爆發新一波衝突，已造成至少20人死亡。這是自7月發生5天衝突以來，最激烈的戰鬥。

而雙方都譴責另一方重燃戰火。

柬埔寨國防部在社群平台X發文主張，「2025年12月13日，泰國軍方兩架F-16戰機，朝數個目標投擲7枚炸彈…泰國軍機尚未停止轟炸」。

川普本月12日表示，他已與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，而泰、柬已同意即日起「停止一切射擊」。在雙方交火進入第5天後，川普與兩國領袖通話，試圖挽救他今年稍早促成的停火協議。

而阿努廷與川普通話過後表示，「必須向全世界宣布，柬埔寨將遵守停火協議…違反協議的一方需要負責收拾狀況，而非受害的一方。」阿努廷也補充，與川普的通話「很順利」。

美國、中國與擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國的馬來西亞曾於7月斡旋，促成泰柬雙方在歷經5天激戰後達成停火協議。（編譯：楊惟敬）1141213