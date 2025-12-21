美國舊金山逾十萬人遭遇斷電

（德國之聲中文網）舊金山北部地區發生大範圍停電，導致約13萬名居民遭受斷電。

當地居民紛紛在社交媒體上發帖稱，許多餐館和商店被迫關閉，這在聖誕節假期間實屬罕見。

作為美國多家大型科技企業總部所在地，舊金山此次停電還令公共交通和道路交通嚴重受擾。有關部門敦促市民盡量待在家中，避免出行。

舊金山市長丹尼爾·羅偉（Daniel Lurie）在社交平台X上發文稱：“即將下雨，現在又是夜間。若非必要外出，請留在家中。”

羅偉隨後表示，部分公共服務已恢復，但仍有其他服務受到影響，並再次呼籲居民待在家中。

舊金山市應急管理局隨後表示，電力供應已部分恢復，但因該市主要供電企業太平洋煤氣電力公司（PG&E）的故障，仍可能有約4萬名居民可能徹夜停電。

變電站火災或為停電原因

太平洋煤氣電力公司表示，正在與有關部門合作恢復供電，並補充稱電網已趨於穩定，預計不會再發生新的停電。

消防部門稱，該公司一處變電站發生火災，似乎是此次部分停電的原因。

目前尚不清楚電力何時能夠完全恢復。

