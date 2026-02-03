美國航母戰機擊落伊朗無人機 緊張局勢升級

美軍F-35C匿蹤戰機擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員間的會談「按原定計畫」進行。

美國航空母艦擊落一架伊朗無人機，緊張局勢升級，外交談判陷入僵局。（戚海倫報導）

美國軍方發言人指出，一艘美國航空母艦周二在阿拉伯海，擊落了一架「來勢洶洶接近」船艦的伊朗無人機。幾小時後，伊朗伊斯蘭革命衛隊的兩艘砲艇，在荷莫茲海峽，接近一艘懸掛美國國旗的油輪，並且威脅要登船扣押這艘船。

這兩起事件，發生在美伊官員周五外交談判、以避免軍事衝突的前幾天。在週二發生的第一起事件中，美國中央司令部發言人霍金斯上校表示，林肯號航空母艦上的一架F-35C戰鬥機擊落了這架無人機，以保護航空母艦及艦上人員。

事件發生之際，美國總統川普正考慮對伊朗進行大規模打擊，同時各方也在討論，限制伊朗的核計畫和彈道飛彈生產。根據三位知情人士透露，原定在本周稍晚舉行的美伊會談週二遭遇阻礙，德黑蘭方面要求更改會談地點，排除地區參與者，並且將討論範圍限制在伊朗核計畫之內。白宮新聞秘書李威特今天說，由美方特使魏科夫領導的會談，目前還在按計畫進行，但川普總統當然始終有一系列選項擺在桌上，其中也包括使用武力。