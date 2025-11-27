美國航空機艙內出現異味 緊急改降5人送醫

美國航空公司一架從奧蘭多飛往鳳凰城的班機，因機上出現「異味」緊急降落在休士頓的機場。飛機降落後，4名空服員和1名乘客被送往附近醫院進行預防性檢查，目前這5人的健康狀況尚未公布。

美國航空一架飛往鳳凰城的航班因出現異味而改降。（示意圖／美聯社）

根據美國聯邦航空管理局的報告顯示，美國航空2118號航班在「機組人員報告駕駛艙和客艙內有煙霧」後，突然改變航線降落在休士頓。該航班原計劃從佛羅里達州奧蘭多國際機場飛往亞利桑那州鳳凰城天港國際機場。

美國航空公司的聲明中表示：「美國航空2118航班安全著陸，並依靠自身動力滑行至登機口……此前有報告稱機上出現異味。」該航空公司還感謝機組人員的「專業精神」，並向任何感到不適的乘客表示歉意。

據美國聯邦航空管理局表示，在事件處理後，乘客和剩餘的機組人員重新登上了一架替代飛機，並於當地時間晚上7點10分左右順利降落在鳳凰城。目前，引起異味的具體原因尚不清楚，美國聯邦航空管理局表示「將對此展開調查」。

值得注意的是，這並非美國航空公司首次發生類似事件。今年六月下旬，該公司一架航班上的多名乘客和機組人員在夏洛特道格拉斯國際機場遇到一種神秘的「氣味」後，因「吸入症狀」被送往醫院。當時許多人認為這種氣味與航空燃油有關，因為航空燃油會產生有毒氣體。

