美國花生還沒來！國產花生價創10年新低 農業部出招自救

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美國零關稅花生還沒進口，國產花生就因預期心理跌價至每台斤35元，創下10年新低價。（農糧署提供）

美國零關稅花生還沒進口，國產花生就因預期心理跌價至每台斤35元，創下10年新低價，農業部表示，花生在採收初期，後續行情有待觀察，已規畫擴增烘乾量能、推動「台灣花生標章」等措施，提升國產花生價值與競爭力。

農業部農糧署表示，美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，進口成本並未改變，市場上也無美國零關稅花生進口情形，籲請各界勿以尚未實施政策，作為壓低國產落花生交易價格依據。

農糧署表示，今年一期作落花生預測種植面積約5811公頃，較去年同期增加690公頃，與近年平均種植規模相當，早植田區預計於6月中下旬進入盛收期，目前整體採收比例尚不足1成。

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農糧署指出，近期受連續降雨影響，部分產區暫緩採收作業，盤商及加工業者則因目前到貨量有限，多採看貨交易方式辦理，整體市場少量交易，目前油豆品種台南14號品質較佳者收購價格約每台斤35元，品質略差者約為每台斤32至33元。

農糧署強調，現階段價格資訊主要反映少量早植田區及個別品質條件，後續市場行情仍須視盛收期產量、品質及交易情形持續觀察。

農糧署指出，為推動落花生產業升級，已規畫利用農業安定基金優先輔導業者擴增烘乾量能，透過提高補助比例至5成以上，協助業者設置區域烘乾中心，逐步建立濕莢交易制度，同時導入農商契作栽培，以保障農民收入，並穩定原料供應。

為強化國產花生與進口產品市場區隔，農糧署表示，已積極研議花生製品原料原產地標示相關措施，並規劃推動「台灣花生標章」，鼓勵食品業者採用國產原料，提升消費者辨識度。另將結合通路資源及多元行銷活動，擴大國產花生市場能見度及消費需求。

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