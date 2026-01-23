美國若因台海與中國開戰 如何「創意動員」歐洲盟友或成勝負關鍵
如果美國與中國因為台灣爆發衝突，動員歐洲盟友將是美國最合理的選擇，因為歐洲在軍事、外交、經濟和資訊戰等領域具備重要能力，可以彌補美國的不足。然而，歐洲不會自動參與台海戰爭，需要華府透過合法性背書、經濟和政治誘因，以及必要時的壓力，進行量身打造的協調。
忽視或排斥歐洲參與台海戰爭，會讓對中國的行動更困難、成本更高。因此，美國必須積極動員歐洲盟友，才能有效應對中國的挑戰。
美國軍事新聞網站Breaking Defense刊登評論，分析如果美國與中國因為台灣問題而爆發戰爭，華府是否希望歐洲盟友提供協助？直覺來看，對於1場許多分析人士認為最早可能在2027年爆發、且可能長期持續的衝突，美國領導人理應動員所有能取得的支援力量，這似乎是不言而喻的事。
然而，這似乎並非部分美國盟友最近聽到的訊息。相反地，根據媒體報導以及在歐洲進行的研究和討論顯示，華府傳達給歐洲盟友的訊號基本上是：「謝謝，但不用了。」
俄羅斯恐利用台海衝突的同時入侵歐洲
最常被提出、要求歐洲「留在自家後院」的理由是，歐洲缺乏投射軍力的意願和與能力，因此應把重點放在嚇阻和防禦俄羅斯，特別是在美軍被牽制至西太平洋的情況下。這種分工方式聽起來井然有序，但卻建立在若干值得懷疑的假設之上，也就是俄羅斯很可能利用台海衝突同時在歐洲發動戰事，也忽視歐洲其實擁有可觀的實際能力可以分享。
現實是：如果美國與中國發生衝突，動員歐洲夥伴是最合理的選擇，原因很多。不過，要讓美國需要的所有歐洲國家點頭同意，勢必須要在政府各層級進行真正協調一致的努力。簡言之：要對抗中國，美國需要盟友，即使這些盟友未必急於跳進戰場。
歐洲可在軍事、政治、經濟和資訊戰帶來貢獻
在可能爆發的台海衝突中，歐洲國家其實能帶來相當多貢獻。
首先，一些歐洲國家具備的軍事能力，只要提供後勤及維持支援，便可在台海情境中發揮重要作用。有專家評估，潛艦很可能是歐洲最有價值的貢獻。中國目前的反潛能力相對有限，美國的攻擊型潛艦已捉襟見肘。英國、法國、德國、義大利、瑞典和土耳其都擁有性能優異的攻擊型潛艦艦隊，也具備建造能力。另外，歐洲在掃雷及商船運輸方面的能力，也有助於美國支援台灣的行動。
當然，這些海軍平台如果要遠離本土港口作戰，勢必需要後勤支援，華府可以透過自身在區域內的設施，以及澳洲、日本等印太盟友的基地來協助。除此之外，歐洲的防空系統和長程反艦能力，也能在保護台灣、美軍及盟軍部隊免受中國轟炸，還有對中國艦艇形成嚇阻。
其次，美中若因台灣開戰，衝突勢必超越軍事層面，延伸至政治、經濟和資訊戰領域。而這正是歐洲特別擅長的範疇。歐洲國家可以明確表態，不會在台海衝突中袖手旁觀。如果這樣的嚇阻訊號失效，歐洲也可協調一致譴責中國的侵略行為，包括拒絕將台海衝突視為中國的「內政問題」。
現實而言，由於歐中貿易往來緊密，加上歐盟制裁須要全體一致同意，對北京實施全面經濟制裁可能不易實現。不過，歐盟可以全面降低對台灣的貿易壁壘，向它提供金融及經濟援助。最後，歐洲不斷成長的國防工業，也可用來支撐美國和台灣的軍備需求。
在資訊戰領域方面，英國、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國和荷蘭等網路能力較強的國家，可以提供專業技術和支援協助台灣。此外，英國廣播公司（BBC）、德國之聲（Deutsche Welle）和TV5Monde等歐洲國際媒體，也可透過擴大對台灣觀眾的節目和正確報導，對抗中國的假訊息宣傳。
將中國侵略台灣定義為攻擊主權實體
若將聯盟參與的關鍵因素與對中國衝突所需能力結合，美國應針對主要歐洲盟友制定客製化策略。首先，華府應取得北約的正當性背書，並建立論述，將中國對台灣的侵略定義為對1個主權實體的攻擊，而非北京所說的內戰。
在歐洲國家中，英國最可能願意且有能力參與美國主導的聯盟。英國長期與美國戰略一致，也是僅有兩個在印太地區擁有領土的歐洲國家之一。不過，英國官員表示可能縮減在印太的永久軍事存在，因此華府可能須要提供更多後勤支援，或透過AUKUS框架給予補助，甚至提供汽車或鋼鐵等產業的關稅優惠。
法國同樣在印太地區擁有領土及公民，也具備強大海軍能力和全球外交影響力，但因為它強調戰略自主，華府可能須要提供更多經濟誘因，例如放寬對法國航太產品、化妝品和酒類的關稅。
至於德國、義大利和土耳其等國，雖然未直接面臨在印太的軍事威脅，但它們擁有重要潛艦力量和經濟外交影響力，美國可透過技術分享、後勤支援、部署前的訓練，甚至提供參與作戰規劃的席位來吸引它們加入。
說服歐洲參戰不容易也不便宜，但非做不可
總而言之，美國若要在中國侵略下協助台灣，勢必需要盟友的大量支持。印太夥伴固然重要，但忽視、拒絕甚至勸阻歐洲盟友參與，會讓戰勝中國變得更困難、成本更高。無論在外交、經濟、資訊或軍事層面，歐洲都具備可觀且實用的能力，能填補美國的缺口。
然而，如果沒有華府刻意、創新且量身打造的接觸與協調，歐洲不太可能自然投入這場印太衝突。雖然說服歐洲提供協助既不容易也不便宜，但考量中國帶來的挑戰規模，美國已無法承受不這麼做的代價。
