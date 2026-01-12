美國若重新控制拉美 中國將面臨五大衝擊





美國近期對委內瑞拉總統馬杜洛發出通緝，並公開警告哥倫比亞、古巴、墨西哥等國「可能成為下一個目標」。這一系列動作並非孤立事件，而更像是美國試圖重新收緊其「後院」的前奏。如果華盛頓真的在拉丁美洲重建事實上的全面主導，那麼對中國而言，這不僅是地緣政治版圖的變化，更意味著全球戰略佈局的多重壓力將同時襲來，北京在全球佈局中最脆弱的部分將遭遇系統性衝擊。

資源端的「安全閥」可能被美國重新掌控

拉丁美洲是中國能源與關鍵礦產多元化的核心區域。一旦美國重新主導當地政治與經濟，中國在資源端的佈局將面臨系統性擠壓。委內瑞拉擁有全球最大探明石油儲量，中國長期透過貸款換油、油田合作等方式確保供應。如果美國接管委內瑞拉的能源政策，中資項目被邊緣化甚至清理只是時間問題。哥倫比亞、巴西、阿根廷等國若在安全政策上全面倒向美國，中國在油氣探勘、管線建設等領域將面臨更嚴格的政治審查，風險溢酬顯著上升。更關鍵的是「鋰三角」。阿根廷、智利、玻利維亞掌握全球最重要的鋰資源，中國企業在當地佈局深厚。一旦美國推動「去中資化」，中國新能源產業鏈的上游將被卡住。秘魯、智利的銅礦與金屬資源同樣如此，美國若掌握規則制定權，將更容易要求「優先供應美國」或對中國附加政治條件。這並非簡單的「斷供」風險，而是讓中國在全球資源議價中長期處於被動。

貿易規則與市場准入將被美式體系重新塑造

如果美國在拉丁美洲形成製度性控制，它將有能力把整個地區的貿易體系重新綁定到美式規則之下。美國可能推動拉丁美洲國家在貿易協議中加入數位貿易、政府採購、環保與勞工標準等美式條款，並附加「對中國的安全審查」或「不得與非市場經濟國家簽署某類協議」等限制，使中國在競爭中天然處於劣勢。同時，中國對拉丁美洲出口的機械設備、汽車、家電、通訊設備等都可能因關稅、技術標準或安全審查而被排除在公共採購之外。人民幣清算行與本幣結算機制也可能因美國的金融制裁壓力而被迫收縮，使中國在拉丁美洲建構的金融緩衝帶被拆除，重新回到美元主導的體系。換言之，中國在拉丁美洲經營多年的經貿空間可能被「一鍵重置」。

「一帶一路」與基建合作將政治化處理

如果美國重新掌控拉美，中企在當地的基礎建設計畫將成為政治工具。港口、電力、鐵路、光纖網路等項目可能被新政府以「國家安全」「反腐敗」為「合約重審」為由重新談判甚至強制終止，並轉向美國企業。未來涉及港口、電網樞紐、海底光纜等領域的項目都可能被直接禁止中資參與。同時，中企員工與資產可能面臨更多檢查、訴訟與輿論攻擊。美國也可藉NGO、人權議題等方式施壓，增加中企的合規成本。中國金融機構在拉丁美洲的貸款也將被迫提高利率、縮短期限，甚至減少投放，削弱中國透過基建綁定發展中國家的能力。

科技與數位規則戰將延伸到中國的「遠方戰場」

如果美國在拉丁美洲建立事實控制，將把對華科技競爭的戰線進一步外推。美國可推動拉丁美洲國家在國家安全法與網路安全框架中寫入「排除中國設備商」，大幅壓縮中國在拉丁美洲的5G市場。雲端運算、數據主權與數位貨幣領域，美國也可能要求拉丁美洲國家將關鍵數據託管在「可信任供應商」手中，排斥中國雲端服務商，並限制數位人民幣或中資支付平台的試點。這意味著中國在「未來基礎設施」上的佈局將被切斷。

海上交通線與全球安全環境將出現新的「鏈條式壓力」

如果拉丁美洲完全納入美國安全體系，中國在全球海上交通線上的脆弱性將顯著增加。美國可在巴拿馬、加勒比海、南大西洋部署更多監控與幹預力量，對中國在大西洋航線的運輸與遠洋行動形成潛在威懾。中企在當地經營的港口也將被嚴格限制，無法作為潛在的補給點。在危機或製裁情境下，美國控制下的拉丁美洲可拒絕為中國船隻提供港口服務、扣留敏感貨物、配合金融制裁等。即便沒有衝突，這種潛在能力本身就會成為美國的談判籌碼。

拉美之變不只是拉美之事

如果美國重新掌控拉美，這不僅是區域政治的回擺，而是對中國全球戰略安全的深層衝擊。資源端的多元化、貿易體系的緩衝帶、基礎建設合作的抓手、數位規則的外延、海上交通線的安全，都可能被系統性削弱。拉丁美洲從中國對外戰略中的「緩衝區、合作區、資源區」被迫轉化為美國對華競爭的「前沿區、封鎖區、規則區」，意味著中國在全球南方的戰略縱深被壓縮，外部不確定性顯著上升。換言之，拉美之變並非區域性事件，而是關乎中國全球戰略安全的關鍵變數。

※作者為德國明斯特大學政治學博士，時任美國《自由鍾》雙月刊雜誌主編，知深時政評論人士。