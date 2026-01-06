美國華人反共！中國領事館保全罵「賣國賊」怒噴辣椒水 結果被帶走

國際中心／倪譽瑋報導

一群「中國民主黨」成員跑到中國駐洛杉磯領事館外示威，與保全互相爭論。（圖／翻攝自X@jielijian）

美國總統川普下令突襲委內瑞拉，並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。日前美國洛杉磯的中國領事館前，一群民眾慶祝馬杜洛被抓、抗議中共政權，領事館保全不滿大罵「賣國賊，都滾開」，但示威者繼續抗議，最後保全先動手，上前狂噴辣椒水。事後參與抗議的民運人士透露，有2保全被當地警方上銬帶走，因加州法律禁止私人保全使用辣椒水，已向相關機構檢舉。

據香港人國際新聞平台《追光者 Pulse HK》報導，1月4日一群「中國民主黨」成員為慶祝美國拘捕馬杜洛，前往中國駐洛杉磯領事館外示威並抗議中共政權，當時館外至少有3名全副武裝、手持寫有「洛城安保」盾牌的保全。

廣告 廣告

其中一位保全直接衝上前，朝示威者噴辣椒水。（圖／翻攝自X@jielijian）

民眾示威、保全也罵回去，雙方爭辯越演越烈，一位保全跑向示威者，拿出辣椒水對著多人噴灑，之後繞過花圃、走出馬路追擊其他示威者。衝突的最後，該名保全被當地警方上銬帶走，警方也因抗議活動未事先申請，而要求示威者離開。由於加州法律禁止私人保全使用辣椒水，示威方計劃向管理機構檢舉。

旅美民運人士界立建在X發布影片說明現場狀況，在活動接近尾聲時，領事館的保全大罵「賣國賊，都滾開」，但示威者仍試圖與保全理論，他們與保全隔了很遠的距離，不料最後保全直接朝示威者噴辣椒水攻擊。界立建說「我眼睛也瞬間受到噴射，眼睛火辣又燙又刺痛」也聲稱，後續警方逮捕2名「中共保全。」

更多三立新聞網報導

保障薪資「外送專法」通過恐漲價？Uber Eats：可能產生連帶影響

一覺醒來存款歸零！男崩潰嚇到反胃 竟只是「沒注意一封信」

很多人犯錯！綠皮菜瓜布「不適合刷餐具」 官方曝用途

伊朗政府恐垮台？傳哈米尼擬採「B計畫」跑路到俄羅斯

