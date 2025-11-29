美國華人婦女聯合會 感恩節慰問家暴受害婦女與兒童

美國華人婦女聯合會感恩節期間送愛心，為家暴受害婦女和兒童送棉被、餅乾等，陪伴這些有家不能回的受害人過一個溫暖感恩節。

美國華人婦女聯合會會長張嫻、理事長曹林帶領十多位姐妹節日不休息，前往聖彼渚（San Pedro）彩虹家暴受害人服務中心（Rainbow Services）慰問家暴受害者。這是美國華人婦女聯合會連續六年慰問彩虹服務中心。

張嫻表示，婦女會秉持一個信念，就是去有需要的地方，支持弱勢、守護家庭、溫暖社區。她表示，家暴是和睦家庭的隱患，許多弱勢家庭需要的不是口號，而是實際的陪伴與資源。因此，婦女會每一年都會走進家暴中心，帶來物資，更帶來力量，讓受暴者感受溫暖，她們並不孤單。

廣告 廣告

高中生Zhenhai Wang今年也加入婦女會捐贈活動。張嫻感謝所有志願者姊妹的支持與參與，正因為每個人的付出，愛才能延續。

彩虹家暴中心負責人Brenda Maggie對婦女會的長期支持表達感謝。她表示，六年來，美國華人婦女聯合會始終提供實際且溫暖的援助，讓母親與孩子們在最艱難的時期感受到希望。他們在離開庇護所時，會帶走婦女會捐贈的床品與物資，象徵新開始與力量。她特別感謝華人婦女會今年特別應中心的需要，為母親和孩子們準備更多全碼的床上用品，滿足她們的生活需要。

Maggie表示，彩虹服務中心在社區深耕43年，常年提供24小時熱線、緊急與過渡庇護、心理諮詢、法律援助、兒童活動等服務，是當地重要的家暴援助機構。

更多世界日報報導

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

額外付費買靠窗位卻沒窗 乘客集體告美聯航

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資