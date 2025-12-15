美國萬物皆漲養家難 夫妻得靠「雙薪」才能度難關

受整體生活開銷上漲影響，越來越多美國人走入「雙薪家庭」模式以減輕養家負擔。（圖／達志影像Shutterstock）

歲末年終，美國很快要迎來耶誕節和新年假期，不過許多美國人，還是天天為生活開銷煩惱，除了感受民生物價飆漲，就連小孩子的托育費，平時的醫療保費，房屋費等等，都在大幅攀升，這類經濟壓力，導致許多美國人坦言，很難再仰賴丈夫一個人出門賺錢，雙薪家庭，慢慢成為主流趨勢。

美國家庭面臨嚴重經濟壓力，物價飆漲使得單薪家庭模式難以維持。根據報導，超過六成年收入達六位數的美國人表示，單一收入已無法養活一個家庭，雙薪家庭逐漸成為常態。目前已有一半的美國家庭是夫妻雙方都在工作賺錢，其中有子女的雙薪家庭比例更高達三分之二。除了物價問題，穩定高薪全職工作正在減少，企業為降低成本將工作轉給臨時工或外包，使得家庭經濟面臨更大風險。

在芝加哥，許多居民正在為基本生活開銷苦惱。一位芝加哥居民表示，現在100美元（約台幣3100多元）只夠撐一個禮拜或頂多一個半禮拜，若沒有食物銀行幫忙，她可能連基本伙食費都不夠花。慈善機構人員Marie Jochum指出，首次求助的人明顯增加，目前首次求助者增加了20%。

美國家庭的經濟困境不僅限於低收入族群。根據CNBC報導，26%的美國家庭表示，他們的基本生活需求就吃掉超過90%的收入，需要雙薪家庭才能負擔中產階級生活。自1986年以後，丈夫單獨扛下家計的比例就慢慢下降，到了2024年，已經有高達一半的家庭是夫妻都在上班賺錢。

耶魯大學歷史學教授Jennifer Klein認為，這種現象與1980年代開始的勞動市場變化有關。當時臨時工開始進入經濟各個部門，企業開始把工作外包給人力派遣公司，甚至大型企業也把整個部門外包出去。從1990年代到2010年代中期，臨時合約與約聘工作快速擴張，即使在今天仍有數百萬美國人透過派遣公司、承包商或即時媒合平台工作。

經濟政策研究所的Elise Gould表示，過去50年大多時間時薪成長緩慢，薪資幾乎只跟得上通膨。對一般家庭來說，最大的問題是生活開銷持續上漲。美國家庭一年的托育費甚至比一年的房租貴上25%以上，家庭保費更是從2020年起漲了將近26%，略高於通膨。

美國企業研究院的Scott Winship承認這種經濟焦慮確實反映了現實，物價比幾年前高得多。但他認為，若從長時間角度來看，人們往往只聚焦在少數幾個漲幅特別大的類別，而忽略了其他變得更便宜或相對收入而言更便宜的項目。Winship還指出，雙薪家庭趨勢不全是通膨物價造成的，調查發現已婚女性投入職場比例增加的現象不只發生在低收入家庭，一些丈夫薪水高、教育程度也高的太太同樣積極投入職場，這顯示部分原因是社會趨勢的改變，女性樂於擁有自己的事業，要她們乖乖在家相夫教子，或許還比較困難。

